El Turco García perdió los estribos en lo de Susana: Cómo terminó su ataque de ira

La versión de Nazareno: "Salió enojado"

Nazareno Móttola, por su parte, aseguró que no hubo ninguna intención de perjudicar al Turco y explicó los motivos detrás del malentendido. Según el cómico, cuando él revisó la mesa, Prieto había apostado 10 pero cuando se fue adelante, la mujer del Turco subió uno más, algo que no tenía validez. "El juego lo maneja producción. Por cucaracha me avisan si vale o no vale porque hay una escribana controlando. Nunca fue mi decisión".