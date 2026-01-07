Congreso: 'Poroteo' bajo la sombrilla libertaria por reforma laboral, SIDE y jueces

Para el exmandatario provincial, la medida es “inconstitucional, discrecional y peligrosa”, y advirtió que habilita un salto hacia esquemas de "vigilancia masiva, sin controles democráticos ni debate parlamentario” y menciona que el decreto pone un manto de legalidad a un “espionaje antidemocrático e inconstitucional”. Además, aseguró que "el Poder Ejecutivo no puede reformar la Ley de Inteligencia por decreto".

En cuanto al trámite legislativo, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, todavía tiene tiempo de remitir el decreto al Congreso. La bicameral de 16 integrantes aún tiene 11 en funciones, pero deben nombrarse a 5 más según el criterio de representación política legislativa, que es lo que el oficialismo está demorando.

Si esto no se cumpliera y se vencieran los plazos, podría convocarse a una sesión en alguna de las cámaras desde fines de enero.

En la Cámara de Diputados, si el Gobierno quiere asegurarse la vigencia definitiva del decreto –está en vigencia actualmente hasta que el legislativo se expida- debe reunir una mayoría simple.

Reforma laboral

El presidente Javier Milei dijo ayer (6/1) en Neura: “en el Senado ya hay dictamen, tanto para la modernización laboral como para glaciares y estimo que va a estar entrando por Diputados, Tributaria y Código Penal”.

bullrich-atauche Patricia Bullrich y Ezequiel Atauche, senadores de LLA.

Cuando le preguntaron sobre la hoja de ruta del Gobierno en cuanto a la reforma laboral, no fue claro: “A ver vamos por partes. Yo en la campaña hice cinco promesas. Y eso está manifestado en el Congreso, que son, de hecho, seis leyes. Ya aprobamos dos. Salió presupuesto con déficit cero y también salió inocencia fiscal”.

Lo cierto es que en la Casa Rosada negocian cambios al proyecto de Modernización Laboral para asegurar su sanción. El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con su gira por las provincias para convencer a los gobernadores que aún no garantizan los votos de sus legisladores.

Este miércoles Santilli se reúne con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien ahora está más concentrado en los incendios.

El plan de Santilli es desembarcar en al menos diez provincias durante enero, en la previa a la prórroga de las sesiones extraordinarias prevista para el 2 de febrero, y despejar dudas sobre los aspectos impositivos del proyecto y cómo impacta en sus jurisdicciones.

Pero, además, está en la mesa de negociación algo que les interesa más a los gobernadores: el reparto de los recursos coparticipables.

Uno de los escollos para lograr la media sanción de la norma en el Senado es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que podría abrirse a cambio, aunque desde el Gobierno descartan nuevos retoques al texto original que llegó a la cámara alta.

Vacantes en la Justicia

La Administración Milei finalmente abordaría el preocupante tema de las vacantes en la Justicia, una cuestión sobre la que se pronunciaron durante todo 2025 diferentes sectores del Poder Judicial.

tribunales.jpg ¿Milei finalmente enviará los pliegos de jueces al Senado en 2026?

Es el Gobierno el que debe enviar al Senado los pliegos de los jueces pero, por no contar con mayorías que le aseguren la aprobación de sus postulantes, dejó que las vacantes se acumularan sin reemplazos, lo que generó colapsos en juzgados y demoras en el servicio de justicia.

Ahora, con una bancada propia amplificada y aliados que le permiten mayor poder de acción, se prepara el envío de pliegos, que ocurriría en marzo cuando comiencen las sesiones ordinarias del Congreso. Quizás sea parte de los anuncios de Milei en su mensaje de inauguración del período ordinario.

La ilusión del Gobierno es aprobar esos pliegos repitiendo los votos que se consiguieron con el Presupuesto: 46 a favor contra 25 negativos.

