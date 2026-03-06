El AMBA tiene preparado un fin de semana excepcional con muchísima música y también gastronomía como nos tienen acostumbrados. En Buenos Aires se celebra la Noche de las Hamburgueserías y además tendremos a Alejandro Sanz, Chayanne y Ricardo Montaner en el país.
MUCHA MÚSICA
Finde en AMBA: Alejandro Sanz, Chayanne, Noche de las Hamburgueserías y más
Marzo empieza con todo en el AMBA y hay mucha música para disfrutar: Alejandro Sanz, Chayanne, Ricardo Montaner y mucho más.
Tres de los cantantes más importantes de habla hispana estarán en suelo argentino al mismo tiempo y sin duda va a ser una fiesta. Chayanne y Ricardo Montaner ya cantaron el fin de semana pasado pero siguen en el país disfrutando con sus fanáticos.
Finde en AMBA: muy cargado y mucha música
Alejandro Sanz se presenta este viernes 6 y sábado 7 en el Campo Argentino de Polo para repasar todos sus grandes éxitos y también nueva música. El español tiene un público muy grande que lo estaba esperando hace tiempo y va a tener dos noches mágicas.
El sábado regresa Chayanne al Movistar Arena después de haber estado en Buenos Aires y en Córdoba. El rey de la música latina ya tuvo varias fechas en el país y se despide con un show excepcional y la calidez de un público que siempre lo recibe con mucho cariño.
Ricardo Montaner también vuelve al Movistar Arena este domingo 8 de marzo. Después de estar cuatro años alejado de los escenarios volvió con su última gira para cantar sus mayores éxitos y volver a conectar con el público argentino.
Dejando la música y yendo hacia la gastronomía, La noche de las Hamburgueserías se las trae. Será un evento en todo Buenos Aires donde las principales hamburgueserías harán descuentos imperdibles y sin duda se llenará de gente. No te lo podés perder.
