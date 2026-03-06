Finde en Rosario: El Mató a un Policía Motorizado, Catupecu Machu y más

La jornada se presenta como una celebración de la trayectoria y la vigencia con combinación de estos dos gigantes de la música que, incluso, tiene un poderoso tema juntos y se espera que este sábado suene en Rosario. Se trata de “Plan B: anhelo de satisfacción”, canción de Massacre de 1994 que Catupecu hizo propia con un sonido más power en 2006, con la producción de Gabriel Ruiz Díaz. Una obra que demuestra una experiencia de alta fidelidad y un ambiente de camaradería entre colegas, donde queda claro que la música es de todos.

* Sábado a las 20.30. Costo $15.000.

image Con su habitual energía arrolladora y una propuesta sonora inconfundible, la banda liderada por Fernando Ruiz Díaz promete un repaso exhaustivo por sus grandes éxitos.

Jaf en multiespacio cultural "Que sea Rock"

Juan Antonio Ferreyra desembarca en la Cuna de la Bandera con su banda como parte de la gira 2026, en un show que recorre una vida dedicada al rock. Desde sus comienzos adolescentes en una banda barrial hasta su proyección nacional tras integrar RIFF por invitación de Pappo y Vitico, JAF construyó una carrera sólida y personal que continúa vigente, respaldada por una prolífica etapa solista con 14 discos editados y múltiples reconocimientos, entre ellos cinco discos de oro y uno de platino.

* Sábado a las 21. Precios a partir de $25.000.

Antonio Birabent en bar El Cairo

Antonio Birabent llega a Rosario con canciones de todas sus épocas: clásicos inolvidables y el presente de un artista que sigue creando sin parar.

A lo largo de sus más 35 años de carrera, el artista ha dejado una marca indeleble en el panorama cultural de Argentina. Ha sabido reinventarse y explorar diversos géneros musicales, desde el rock hasta la música alternativa, logrando mantener una esencia única.

* Sábado a las 21. Valor desde $23.000.

Velada del Tango

En la antesala del Día Internacional de la Mujer, el Centro Cultural La Casa del Tango presenta una velada especial dedicada al universo del tango con las actuaciones de Verónica Muñoz, Marita Durá y Aldana Moriconi.

El espectáculo propone un recorrido emotivo por clásicos del género rioplatense, entre amores y desencuentros, con arreglos renovados que celebran la tradición tanguera y las raíces de la música argentina.

* Sábado a las 21. Entrada libre y gratuita.

Entretenimiento para disfrutar con los más chicos

Karting (Ov. Lagos 5200)

Los amantes de las carreras pueden disfrutar de una pista de karting en Rosario completamente cubierta con 370 metros de circuito y sistema de cronometraje computarizado.

* Costos: 2 vueltas de clasificación + 10 vueltas de carreras $21.000 por persona. 2 vueltas de clasificación + 15 vueltas de carreras $27.000.

image Excelente propuesta para este finde.

Paintball

Con una cancha ambientada en una fábrica abandonada, los edificios demolidos, cuartos oscuros, paredes, pasadizos, barriles y vegetación invitan a crear estrategias de batalla sumamente realistas.

El predio cuenta además con parrillero donde se pueden preparar asados y extender el buen momento.

