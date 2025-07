Mundial de Clubes: La ridícula justificación de FIFA por no haber partido por el 3º puesto

La FIFA de Gianni Infantino hace cada vez el ridículo más grande. Primero imponiendo un Mundial de Clubes que nadie quería jugar (salvo los no europeos) y tampoco ver, ya que no pudieron vender los derechos televisivos y se los regalaron a DAZN, y también porque quedaban afuera equipos como Barcelona y Liverpool que actualmente están mejor que por ejemplo Salzburgo, que si jugó. Y ahora las declaraciones por no hacer partido de 3 y 4º puesto llevaron a FIFA a un mayor nivel de ridiculez.