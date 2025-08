"Te voy a matar": Mario Pergolini recordó su violento cruce con Marcela Tauro

El rumor que desató la furia de Mario Pergolini

La historia la disparó una pregunta de Ángel de Brito en Bondi Live, el programa de streaming que conduce en Bondi TV. Ahí, el conductor de Otro Día Perdido (El Trece) no dudó en contar lo que, según él, ocurrió en su primera etapa como figura pública. "Me acuerdo mirar al costado y decirle (a su mujer) ‘ya vuelvo’. Me fui a Canal 9... la vi y fue lo primero que me salió. Dije ‘la mato, la mato acá’. Ella se la vio venir porque antes me dice ‘No, pará… lo que yo quise decir…’ pero igual se pusieron entremedio, no llegamos a mayores. Fue un escándalo, terminó a los gritos… yo le decía ‘te voy a matar’", relató Pergolini, sin titubear.