FMI: Esto fue lo que dijo sobre Argentina y el plan económico de Javier Milei

Las expectativas de inflación se acomodaron y el mercado descuenta variaciones mensuales inferiores al 2% para lo que resta del año. Las expectativas de inflación se acomodaron y el mercado descuenta variaciones mensuales inferiores al 2% para lo que resta del año.

image

El tipo de cambio oficial flotó alrededor del centro de la banda y la brecha con los dólares paralelos virtualmente desapareció. El BCRA se mantuvo al margen de la intervención en el spot, aunque se realizaron compras en bloque de divisas para fortalecer reservas y cubrir pagos de deuda.

image

El mercado cambiario oficial duplicó su volumen: de US$1.200 millones diarios antes del programa a US$2.000 millones post acuerdo, gracias al sinceramiento de los precios y la liquidación de la cosecha. El mercado cambiario oficial duplicó su volumen: de US$1.200 millones diarios antes del programa a US$2.000 millones post acuerdo, gracias al sinceramiento de los precios y la liquidación de la cosecha.

El talón de Aquiles: Las reservas

Las reservas netas internacionales siguen siendo el mayor dolor de cabeza. Si bien se sumaron US$ 4.000 millones entre el 11 de abril y el 30 de junio, el pago de bonos en julio se llevó US$ 4.200 millones. El FMI advierte que, pese a los esfuerzos, el stock sigue “muy por debajo” de la meta pactada para mitad de año.

El compromiso oficial es acelerar compras y ventas de activos, sumando privatizaciones y apoyo de organismos multilaterales para compensar el bache y llegar al objetivo original recién en 2027. El compromiso oficial es acelerar compras y ventas de activos, sumando privatizaciones y apoyo de organismos multilaterales para compensar el bache y llegar al objetivo original recién en 2027.

La meta de reservas netas para fin de año quedó ajustada a la baja: se proyecta cerrar 2025 con -US$ 2.600 millones, contra el objetivo anterior de +US$ 2.400 millones. Solo a partir de 2026 se espera un despegue de hasta US$10.400 millones, que debería llegar a US$ 22.900 millones en 2027 si se cumple el programa.

La actividad con Milei

La economía creció 5,8% interanual en el primer trimestre, impulsada por la recomposición de la demanda interna y la recuperación del salario real. Sin embargo, la recuperación muestra matices: el agro, energía y minería lideran, mientras que construcción e industria siguen en la cuerda floja.

El uso de la capacidad instalada apenas supera el 60%. El uso de la capacidad instalada apenas supera el 60%.

image

Las importaciones subieron más de 40% interanual, en parte por la apertura de restricciones y la baja de impuestos, pero también por compras anticipadas ante temores de devaluación. Las exportaciones avanzaron 4% anual, apoyadas en el agro y la energía, aunque el déficit de cuenta corriente se amplió a 1,7% del PBI.

image

El turismo emisivo creció 50% hasta junio, agravando el rojo en servicios. El turismo emisivo creció 50% hasta junio, agravando el rojo en servicios.

Deuda y mercados

Uno de los mayores hitos es el regreso de la Argentina a los mercados internacionales: en mayo y junio el Tesoro logró colocar bonos en pesos, suscriptos en US$, por US$ 1.500 millones, algo que no ocurría desde 2018.

El acceso se dio antes de lo previsto, aunque el riesgo país sigue anclado en 750 puntos básicos. El acceso se dio antes de lo previsto, aunque el riesgo país sigue anclado en 750 puntos básicos.

La deuda pública totaliza el 71,5% del PBI y la emitida bajo legislación local en moneda extranjera equivale al 13,7% del producto. El Gobierno se enfocará en extender plazos, limitar los vencimientos agrupados en 2027 y priorizar el financiamiento con multilaterales.

El plan fiscal prevé un superávit primario de 1,6% del PBI en 2025 y 2,5% en el mediano plazo. El plan fiscal prevé un superávit primario de 1,6% del PBI en 2025 y 2,5% en el mediano plazo.

Tras ruido y volatilidad en el dólar: El FMI aprueba los US$ 2.000 MM

Advertencias del Fondo

A pesar de todo, el FMI advierte que el programa camina sobre un escenario frágil. La capacidad de pago al organismo depende de sostener el acceso a los mercados y recomponer reservas. La exposición a shocks externos sigue siendo muy alta, especialmente ante eventuales turbulencias preelectorales o una reversión de los flujos de capital.

El déficit de cuenta corriente podría ampliarse aún más si continúan el boom importador y la aceleración del consumo.

El endeudamiento del sector privado con el exterior también subió, trepando de US$ 3.200 millones en el segundo semestre de 2024 a US$ 5.800 millones en el primer semestre de este año. El endeudamiento del sector privado con el exterior también subió, trepando de US$ 3.200 millones en el segundo semestre de 2024 a US$ 5.800 millones en el primer semestre de este año.

Las claves y reformas pendientes

El Fondo destaca los avances en desregulación, apertura comercial y reducción de impuestos a exportaciones industriales y bienes agrícolas La reforma tributaria que se presentará antes de fin de año buscará simplificar el esquema de IVA, achicar los impuestos distorsivos y mejorar la progresividad.

image

En materia de gasto, el FMI exige acelerar la reducción de subsidios y acercar tarifas de energía al costo real. El próximo gran frente será una reforma previsional integral que incentive la formalidad y ajuste la relación entre aportes y beneficios.

El Estado deberá seguir recortando funciones, avanzar en privatizaciones (ya comenzó con AySA) y eliminar fideicomisos extra-presupuestarios. El Estado deberá seguir recortando funciones, avanzar en privatizaciones (ya comenzó con AySA) y eliminar fideicomisos extra-presupuestarios.

Entonces

El FMI cierra su informe remarcando que la nueva fase del programa argentino es prometedora, aunque el desafío sigue siendo monumental. La transición al régimen cambiario flexible, el recorte de subsidios y el ajuste fiscal permitieron recuperar algo de confianza, achicar la inflación y cerrar la brecha cambiaria.

1argea2025003-source-pdf

Más contenido en Urgente24

Finde en AMBA: Parque inflable para grandes y chicos y Festival de Cómics

Darío Cvitanich separado de Chechu Bonelli: "Ella sigue súper enamorada"

River: En el programa de Flavio Azzaro desactivaron el rumor de un "borrado"