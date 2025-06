Tras el fallo contra CFK, toman una universidad de Rosario

A su vez, se votó conformar una mesa de trabajo entre las agrupaciones para definir próximos pasos y participar del Congreso de Salud Mental que se realizará este fin de semana en la Facultad de Psicología.

Celebra LLA y cruje el peronismo

Durante la asamblea, referentes de Universitarios por la Libertad (UPL), agrupación afín al presidente, Javier Milei, tomaron la palabra para defender el fallo contra Cristina donde fueron abucheados tras declarar que "No hay proscripción, hay justicia".

Entre las agrupaciones que respaldaron la toma estuvieron La Cámpora, el Movimiento Evita, el MST, el FIT, ROP, En Clave Roja, la Arturo Sampay, entre otras. Aunque con perspectivas distintas, coincidieron en señalar el fallo como una señal de proscripción política.

Sobre ese escenario, también se pidió que los centros de estudiantes se pronuncien de manera pública contra la decisión de la Corte Suprema, y que el Consejo Superior de la UNR haga lo propio.

Al respecto, Violeta Finochiario, presidenta del centro de estudiantes de Humanidades, replicó postura libertaria.

"Cristina no es una santa, pero esto no es justicia. Si no podemos elegirla, ¿de qué democracia hablamos?". "Cristina no es una santa, pero esto no es justicia. Si no podemos elegirla, ¿de qué democracia hablamos?".

Maximiliano Pullaro avaló el fallo contra Cristina

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, opinó a favor del fallo de la Corte Suprema de la Nación que ratificó la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta por causa Vialidad.

A su entender, el jefe del Ejecutivo provincial consideró: "Hay que ser muy claros, lo de ayer fue justicia, no proscripción".

"Creo que aquí lo importante es remarcar que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y lo que hizo la Corte Suprema ayer fue mostrar justicia y que en Argentina no hay impunidad. Esto no tiene que ver con ningún tipo de proscripción, tiene que ver con delitos graves que cometieron, estando en la función pública, que fueron condenados y que están pagando con pena de prisión", afirmó el mandatario.

Asimismo, Pullaro admitió que "indudablemente la corrupción golpea a la democracia y a las instituciones democráticas, y a la credibilidad que tienen que tener todos los funcionarios públicos. Pero a uno lo reconforta ver que todos los ciudadanos rendimos cuentas ante la ley".

