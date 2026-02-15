Dónde ver Boca vs. Platense: Úbeda patea el tablero y mete cambios importantes

Boca y Platense juegan por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Desde las 19.30, el Xeneize recibe al Calamar en la Bombonera, en un partido que tendrá a Sebastián Zunino en el arbitraje y a Jorge Baliño en el VAR.
Los dos juveniles de Boca que están a préstamo en Platense y pueden jugar esta tarde
Mateo Mendía (22 años) y Santiago Dalmasso (21 años) se fueron a préstamo al Calamar este verano. El defensor y el volante, campeones con la Reserva de Boca durante 2025, salieron cedidos por un año. Ambos ya sumaron minutos en el equipo, con una única titularidad que fue por Copa Argentina.
