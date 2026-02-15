Dónde ver Boca vs. Platense: Úbeda patea el tablero y mete cambios importantes

Boca y Platense juegan por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Desde las 19.30 , el Xeneize recibe al Calamar en la Bombonera, en un partido que tendrá a Sebastián Zunino en el arbitraje y a Jorge Baliño en el VAR.

Es un encuentro importante para ambos: los dos necesitan volver al triunfo. Mientras que Platense viene de perder 1-0 de local ante Independiente, Boca llega de caer 2-1 frente a Vélez de visitante.

Para el Calamar, los partidos por el torneo local, sea el Apertura como la Copa Argentina, son pasos previos importantes de cara a su flamante presentación en la Copa Libertadores 2026, a la que accedió tras consagrarse campeón el año pasado.

Para el Xeneize, la situación es más apremiante. El ciclo de Claudio Úbeda no da muestras de mejora en un equipo que no encuentra el funcionamiento y cuyas piezas no terminan por encajar.

El flojo cotejo ante Vélez dejó una estela. Por un lado, el presidente Juan Román Riquelme conversó cara a cara con el plantel, en lo que fue una charla para reforzar la motivación y el compromiso de los jugadores Xeneizes.

Por otro, Claudio Úbeda decidió meter mano en el once inicial y prepara varios cambios. La defensa es lo más sólido que tiene el equipo, por lo que no presenta modificaciones.

En el mediocampo y la delantera es donde se esperan nuevas caras: ingresarían Cristian Alarcón, Ángel Romero y Miguel Merentiel. La variante que falta se define entre Lucas Janson, Iker Zufiaurre y Tomás Aranda.

Live Blog Post Los dos juveniles de Boca que están a préstamo en Platense y pueden jugar esta tarde Mateo Mendía (22 años) y Santiago Dalmasso (21 años) se fueron a préstamo al Calamar este verano. El defensor y el volante, campeones con la Reserva de Boca durante 2025, salieron cedidos por un año. Ambos ya sumaron minutos en el equipo, con una única titularidad que fue por Copa Argentina.

Live Blog Post TV: Dónde ver Boca vs. Platense El partido se transmite por ESPN Premium.

Live Blog Post Árbitro y VAR del partido Sebastián Zunino será el árbitro del encuentro, mientras que Jorge Baliño estará en el VAR.