Operativo en Avellaneda: Desarticulan a 120 barrabravas de Independiente, incluido "Bebote" Álvarez

La violenta disputa interna de la barra de Independiente volvió a generar alarma en Avellaneda. Horas antes del encuentro contra Rosario Central por la fecha 16 del Torneo Clausura, la Policía realizó un masivo operativo que culminó con la detención de más de 100 integrantes de la facción "Los Diablos Rojos", incluyendo a Bebote Álvarez.
La Policía detuvo en Avellaneda a la facción "Los Diablos Rojos" de Independiente cerca del estadio antes del partido con Rosario Central, frustrando acometida
El operativo se llevó a cabo a la altura de los Siete Puentes, en la localidad de Gerli, donde la fuerza de seguridad interceptó a 120 individuos. Según informaron las autoridades, este grupo pretendía ingresar al Estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini con el objetivo de disputarle el control de la tribuna a la facción actual, autodenominada "Los Dueños de Avellaneda".
La detención de Álvarez fue confirmada por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide). El exjefe de la barra había calentado la interna durante la semana al publicar videos en redes sociales, desafiando abiertamente al jefe en funciones, Mario Nadalich, e invitándolo a pelear por el dominio de la popular Norte. Álvarez incluso había exhibido banderas que aseguraba haberle sustraído a la facción rival.
Además de las numerosas detenciones, la Policía incautó elementos como bombos y banderas. Los apresados fueron trasladados a la Comisaría Número 1 de Avellaneda, imputados por los delitos de "intimidación pública y promoción del desorden en el marco de espectáculo deportivo". Las autoridades provinciales reafirmaron que mantendrán estrictos controles alrededor del estadio para evitar nuevos incidentes en esta violenta lucha por el poder de la hinchada.
