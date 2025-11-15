Operativo en Avellaneda: Desarticulan a 120 barrabravas de Independiente, incluido "Bebote" Álvarez

Contra "Los dueños de Avellaneda"

La detención de Álvarez fue confirmada por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide). El exjefe de la barra había calentado la interna durante la semana al publicar videos en redes sociales, desafiando abiertamente al jefe en funciones, Mario Nadalich, e invitándolo a pelear por el dominio de la popular Norte. Álvarez incluso había exhibido banderas que aseguraba haberle sustraído a la facción rival.