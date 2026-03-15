Furor por Sinners: La película que el público eligió para arrasar en los Oscar 2026

La grieta política que nadie esperaba

Pero hay un dato que sorprende: la grieta entre demócratas y republicanos llegó hasta Hollywood. El 37% de los votantes demócratas ya vio "Sinners", contra el 23% de los republicanos. Y mientras el 47% de los republicanos dice que no tiene ningún interés en verla, entre los demócratas ese número cae al 28%.

En ese contexto, el principal rival de "Sinners" en la categoría de Mejor Actor se complicó solo. Timothée Chalamet, nominado por Marty Supreme, desató una tormenta al declarar públicamente que el ballet y la ópera son disciplinas en las que los artistas intentan "mantener viva esta cosa", aunque, según sus palabras, "a nadie le importa esto ya".

image La ceremonia arranca esta noche. El público ya habló. Chalamet se disparó en el pie. Ahora falta ver si la Academia escucha.

La frase le costó caro. Cuatro votantes anónimos de la Academia consultados por Entertainment Weekly describieron con dureza el impacto de las declaraciones, y uno de ellos resumió el clima con tres palabras: "Oh, sí. Que se vaya a la mierda".

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