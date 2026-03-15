No hay suspenso. Antes de que Conan O'Brien abra el primer sobre este domingo 15 de marzo, el público estadounidense ya eligió a su ganadora: "Sinners" es la película que más quieren ver alzarse con el Oscar a Mejor Película 2026.
¿SERÁ SU NOCHE?
Furor por Sinners: La película que el público eligió para arrasar en los Oscar 2026
Sinners podría tener una noche de lujo en los Oscars. Las posibilidades son altas, pero las encuestas ya la dan como la favorita por diferencia.
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Sinners es la más vista, la más amada para los Oscars
Según una encuesta de YouGov realizada entre el 3 y 5 de marzo a más de 1.000 ciudadanos, el 19% de los americanos cree que "Sinners" debería ganar, y el 17% directamente la pronostica como ganadora. Sus perseguidoras más cercanas —"Frankenstein" y "F1"— no pasan del 7%. La diferencia es abismal.
El favoritismo tiene base concreta: "Sinners" es la película más vista entre todos los nominados. El 28% de los estadounidenses ya pasó por la sala, y entre quienes lo hicieron, el 56% dice haberla amado y el 36% que le gustó mucho. Casi sin detractores.
Además, el 44% de quienes la vieron directamente dice que merece el premio. Una adhesión que ningún otro filme de la grilla logra ni de cerca.
La grieta política que nadie esperaba
Pero hay un dato que sorprende: la grieta entre demócratas y republicanos llegó hasta Hollywood. El 37% de los votantes demócratas ya vio "Sinners", contra el 23% de los republicanos. Y mientras el 47% de los republicanos dice que no tiene ningún interés en verla, entre los demócratas ese número cae al 28%.
En ese contexto, el principal rival de "Sinners" en la categoría de Mejor Actor se complicó solo. Timothée Chalamet, nominado por Marty Supreme, desató una tormenta al declarar públicamente que el ballet y la ópera son disciplinas en las que los artistas intentan "mantener viva esta cosa", aunque, según sus palabras, "a nadie le importa esto ya".
La frase le costó caro. Cuatro votantes anónimos de la Academia consultados por Entertainment Weekly describieron con dureza el impacto de las declaraciones, y uno de ellos resumió el clima con tres palabras: "Oh, sí. Que se vaya a la mierda".
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