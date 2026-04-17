Finde en Rosario: Tini, Los Fabulosos Cadillacs, Pimpinela y más

Los Fabulosos Cadillacs en el Anfiteatro

Los Fabulosos Cadillacs celebrarán sus 40 años en la ciudad con un repaso de su cancionero que cruzará etapas, discos y épocas.

La banda es un referente ineludible en Latinoamérica. Desde su comienzo fueron innovadores, exitosos, creativos y una influencia clave para infinidad de artistas. Pioneros y creadores de enorme originalidad.

* Viernes y sábado a las 21. Entradas desde $100.000.

image La banda que encabezan Vicentico y Flavio Cianciarulo añadieron una nueva fecha por entradas agotadas.

Pimpinela en Metropolitano

El dúo regresa a Rosario en el marco de la gira presentación de su nuevo espectáculo Noticias del amor.

Un show que propone una combinación musical, con humor, actuación y emoción para animar a todo el público a corear sus estribillos más conocidos.

* Sábado a las 21. Valor de $70.000 en adelante.

Sunset en el Mercado del Patio

El Mercado del Patio invita a vivir un atardecer diferente, con DJ y degustaciones al aire libre. Habrá DJ set en vivo, generando el clima perfecto para acompañar la experiencia y seguir consolidando este ciclo como un clásico de la ciudad.

* Viernes desde las 18.30. Gratis.

El lado oscuro de la Luna: Show inmersivo tributo a Pink Floyd

A pocos días de haber finalizado la misión Artemis II de la NASA, la propuesta de la Municipalidad de Rosario invita al público a sumergirse en un recorrido sensorial a través de The Dark Side of the Moon, uno de los discos más icónicos de la historia del rock, acompañado además por otros grandes clásicos del repertorio de Pink Floyd.

El espectáculo inmersivo combina música en vivo de la mano de Mr. Floyd, banda rosarina tributo al emblemático grupo británico, y proyecciones fulldome.

* Viernes y sábado a las 20:30. Las entradas podrán adquirirse el mismo día de cada función, una hora antes del inicio, en la boletería del Planetario. El bono contribución tendrá un valor de $1.000.

Dios salve a la reina en Teatro Brodway

Tras más de 20 años de éxito consecutivo, Dios Salve a la Reina presenta en Rosario su mayor show con las canciones de Queen que marcaron la historia.

* Viernes a las 21. De $45.000 en adelante.

image God Save the Queen, considerado uno de los mejores homenajes del mundo a Queen.

Mario Massaccesi y Patricia Daleiro con "Soltar para Ser Feliz"

Después del éxito editorial, Mario Massaccesi y Patricia Daleiro le ponen el cuerpo a su obra con una propuesta teatral diferente que a través del humor, la emoción y las historias personales ayuda al espectador/a responder la pregunta: ¿Qué es soltar, cómo se hace?

“Soltar para Ser Feliz” fue publicado en noviembre de 2020 y ya va por la novena edición, convirtiéndose en un “Long seller” por estar tanto tiempo en los primeros lugares en ventas. Mario y Patricia encontraron en el teatro un lugar mágico para compartir la propuesta de “soltar” que ya experimentaron miles de personas en todo el país que los siguen a través de sus libros, los talleres que brindan; sus podcast y los “Viajes con sentido”.

Sobre el escenario se atreven a ir por más, y de la mano de sus otros títulos “Saltar al Buen Vivir” y “Salir de los miedos” se desafían y dejan en claro que todos tenemos la maravillosa posibilidad de soltar para vivir más felices.

* Sábado a las 20 en Teatro Astengo. A partir de $28.750.

Sergio Torres en Teatro El Círculo

Conocido como La voz de la cumbia, continúa realizando potentes lanzamientos y presentaciones en vivo con su estilo único y sus letras emotivas.

* Sábado a las 21. Precios desde $23.200.

Ni Media Palabra en Teatro Brodway

Una comedia desopilante para disfrutar en familia presenta la historia de tres hombres cuya rutina se ve alterada por una visita inesperada que desencadena una seguidilla de situaciones tan incómodas como imprevisibles, donde nada sale según lo planeado y la risa está garantizada de principio a fin.

La obra cuenta con autoría de Fernando Schmidt y las actuaciones de Nicolás Cabré, Bicho Gómez y Mariano Martínez, con dirección a cargo de Cabré y Rocío Pardo.

* Sábado y domingo a las 20.30. $30.000 en adelante.

image Risas aseguradas.

Entretenimiento para los más chicos

Dúo Karma en Complejo Cultural Atlas

El Dúo Karma vuelve a Rosario para presentar su espectáculo infantil Sol, cosquillita y tambor. Un concierto para emocionarse, bailar y jugar en familia.

Música para chicos y grandes mezclando ritmos caribeños. Con 20 años de carrera, han editado cinco discos y tres libros y recorrido importantes escenarios de España, Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, México, Venezuela y Cuba.

* Domingo a las 17. De $26.000.

Tierra de Dinosaurios

Se encuentra dentro del Parque Recreativo Puerto de las Infancias donde también se está emplazado el carrusel Titan, con tres pisos. Un sector especialmente diseñado para despertar la curiosidad y el aprendizaje de los más chicos mediante el juego.

El nuevo sector cuenta con una calesita temática de dinosaurios de 11 metros de diámetro y nueve metros de altura, equipada con rampas inclusivas, iluminación LED y figuras móviles y fijas. Entre las atracciones se destacan gliptodontes, velociraptor, tigres dientes de sable y otros animales prehistóricos.

* Sábado y domingo de 16 en adelante.

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