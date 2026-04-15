Fin de una era en la Ruta 174: El peaje del puente Rosario-Victoria ya no acepta billetes

Entre los valores informados, las motocicletas abonarán $521,96 con TelePASE, mientras que los vehículos livianos pagarán desde $1.043,92. En tanto, los camiones de mayor porte podrán alcanzar tarifas superiores a los $5.200 en su categoría básica, duplicándose en caso de pago electrónico.

image Nuevo cuadro tarifario a partir de este jueves (15/04).

Desde la concesionaria aclararon que, por el momento, el sistema de código QR no estará operativo debido a tareas de configuración técnica.

Infraestructura y Seguridad Vial

El inicio del cobro coincide con un plan de mejoras estructurales que la concesionaria viene ejecutando para elevar los estándares de seguridad y servicio:

* Mantenimiento: Se alcanzó un 98% de bacheo en la calzada y se remodeló la rotonda de ingreso a Victoria.

* Iluminación y Señalética: Transición a tecnología LED en todo el recorrido y colocación de más de 1.000 nuevos carteles indicadores.

* Seguridad Naval y Terrestre: Balizamiento de los sectores críticos del puente y previsión de finalizar el sistema de señalización del canal de navegación en mayo.

* Control de Cargas: Próximamente se instalarán sistemas de pesaje dinámico para monitorear al transporte de gran porte.

Su trazado integra el corredor bioceánico, conecta Santa Fe con Entre Ríos y soporta diariamente un alto volumen de tránsito de vehículos particulares y de carga.

Atención al Usuario

Vale tener en cuenta que, para mitigar las dudas durante los primeros días de implementación, habrá personal de asistencia en las cabinas de peaje. Además, quienes aún no cuenten con TelePASE pueden gestionarlo sin costo en las oficinas del corredor, que atienden diariamente de 8:00 a 20:00.

Además de las obras viales, la compañía renovó las áreas de servicios, incluyendo sanitarios, estacionamientos y un sistema de patrullaje preventivo que funciona las 24 horas para asistir ante cualquier eventualidad en la ruta.

Un año más tarde

A principios de abril de 2025, finalizó la concesión del peaje en el puente Rosario-Victoria, a cargo de la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa). Desde ese momento, las barreras estuvieron levantadas.

Comienzos de 2026, la firma, Conexión Alto Delta SA, liderada por la rosarina Obring, asumió oficialmente la concesión de la Ruta Nacional 174, que incluye el puente Rosario-Victoria junto a sus 60km de extensión. La transición marca el inicio de una nueva etapa administrativa para uno de los corredores viales más importantes del país.

Durante los casi nueve meses sin concesionario, el mantenimiento del corredor quedó en manos de Vialidad Nacional. En ese período, la traza se deterioró con hundimientos, huellas marcadas y deformaciones que aumentaron el riesgo de circulación, especialmente en jornadas de lluvia.

Obring se impuso en la licitación nacional que se lanzó en junio de 2025 y fue una de las primeras del gobierno de Javier Milei. El contrato establece una concesión de hasta 30 años y forma parte de la Red Federal de Concesiones, el modelo impulsado por la Casa Rosada para transferir al sector privado la gestión de corredores estratégicos.

image El puente Rosario-Victoria, inaugurado en 2003, constituye una de las infraestructuras viales estratégicas más importantes del país.

Un año más tarde, en manos de la nueva concesión, vuelven a cobrar el peaje.

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