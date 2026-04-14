ROSARIO. En un contexto de márgenes ajustados y tensiones crecientes con las plataformas de delivery, un grupo de las principales hamburgueserías de la ciudad decidió pasar de la queja individual a la acción gremial. A raíz de ello, creó la Cámara de Hamburgueseros, marcando un hito en la organización del sector gastronómico.
HAMBURGUESERÍAS SE PLANTAN
En pie de guerra: La rebelión gastronómica que sacude a Rosario
Asfixiados por comisiones que rozan el 30% y un desplome del consumo que no da tregua, gastronómicos de Rosario rompen su alianza con las plataformas líderes.
Con esta iniciativa, durante una semana, ofrecerán cheesburgers a sólo $1.000 por medio de Rappi.
Si bien el malestar no es de ahora, la crisis lo ha catalizado. altas comisiones de las aplicaciones y la falta de control sobre los datos de los clientes llevaron a los principales referentes locales a institucionalizarse.
La rebelión de los gastronómicos: El factor PedidosYa, disparador de la ruptura
La fisonomía del negocio gastronómico en Rosario cambió definitivamente con la creación de la Cámara de Hamburgueseros, una organización que surge no por elección, sino por necesidad ante un ecosistema de delivery que asfixia los márgenes de ganancia.
Lo que hace que esta Cámara sea un actor relevante desde el minuto cero es su representatividad. No se trata de un grupo de entusiastas, sino de la unión de las marcas que mueven la aguja del consumo en la ciudad.
Si bien la Cámara busca profesionalizar el sector, su nacimiento tiene un destinatario claro en el reclamo: las condiciones comerciales de PedidosYa. Los comerciantes denuncian que, entre comisiones de uso, cargos por servicio y costos logísticos, la aplicación se queda con más de un tercio del valor de cada venta.
En un esquema de costos donde los insumos (carne, pan y energía) no dejan de subir, ceder un 30% de la facturación bruta vuelve el negocio inviable para los locales que dependen exclusivamente del delivery.
El acuerdo "rescate"
Ante la asfixia financiera que imponían los modelos tradicionales de delivery, las hamburgueserías que se suman a esta competencia ejecutaron un giro de timón operativo. La decisión de abandonar la inercia comercial y sellar un pacto exclusivo con Rappi no es solo un cambio de aplicación, sino un nuevo esquema de negocios diseñado para detener el drenaje de ingresos.
El convenio contempla, según lo indicado, un periodo inicial sin comisiones, lo que permite que el 100% del valor del producto (descontando logística interna) quede en manos del gastronómico.
Desde el sector son realistas: saben que las plataformas son el canal principal de venta en 2026. Sin embargo, este pacto busca que esa centralidad sea económicamente lógica. La meta es construir un ecosistema donde el delivery sea un potenciador de ventas y no un costo fijo que ponga en riesgo la continuidad de las persianas levantadas.
La irrupción de hamburguesas a precios ultra-competitivos es apenas la punta del iceberg de un cambio de paradigma. Lo que estamos presenciando es la transición de un rubro fragmentado hacia una industria organizada, donde la Cámara de Hamburgueseros asume el rol de motor estratégico para blindar y potenciar la actividad en la ciudad.
Semana de ofertas: Precios de locos
La oferta de los $1000 es la primera señal de vida de esta alianza, pero su función va más allá del descuento.
El nuevo espacio sectorial está liderado por los "pesos pesados" del sector en Rosario—Marvel, John’s y Burger House—, quienes juntos dominan casi el 80% del mercado de pedidos.
A este núcleo duro se suman otras empresas como como Valkiria, The Bistec House, El Gringo de la Ripa, Burger House Grill, Sliders y Rosario Burgers, configurando un frente común que busca defender los intereses de un rubro que ya no quiere pelear en solitario.
El impacto en el sector
La creación de esta Cámara podría ser el primer paso para otros rubros (pizzeros, cerveceros) que ven con recelo cómo la comercialización digital erosiona su rentabilidad.
Rosario, históricamente pionera en organización comercial, vuelve a marcar la agenda con una propuesta que combina el asociativismo con una oferta imbatible que busca inundar de pedidos las calles de la ciudad durante los próximos siete días.
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