En pie de guerra: La rebelión gastronómica que sacude a Rosario

Si bien la Cámara busca profesionalizar el sector, su nacimiento tiene un destinatario claro en el reclamo: las condiciones comerciales de PedidosYa. Los comerciantes denuncian que, entre comisiones de uso, cargos por servicio y costos logísticos, la aplicación se queda con más de un tercio del valor de cada venta.

En un esquema de costos donde los insumos (carne, pan y energía) no dejan de subir, ceder un 30% de la facturación bruta vuelve el negocio inviable para los locales que dependen exclusivamente del delivery.

image Desde este lunes se lanzó una campaña con hamburguesas a tan sólo $1.000 para atraer usuarios.

El acuerdo "rescate"

Ante la asfixia financiera que imponían los modelos tradicionales de delivery, las hamburgueserías que se suman a esta competencia ejecutaron un giro de timón operativo. La decisión de abandonar la inercia comercial y sellar un pacto exclusivo con Rappi no es solo un cambio de aplicación, sino un nuevo esquema de negocios diseñado para detener el drenaje de ingresos.

El convenio contempla, según lo indicado, un periodo inicial sin comisiones, lo que permite que el 100% del valor del producto (descontando logística interna) quede en manos del gastronómico.

Desde el sector son realistas: saben que las plataformas son el canal principal de venta en 2026. Sin embargo, este pacto busca que esa centralidad sea económicamente lógica. La meta es construir un ecosistema donde el delivery sea un potenciador de ventas y no un costo fijo que ponga en riesgo la continuidad de las persianas levantadas.

La irrupción de hamburguesas a precios ultra-competitivos es apenas la punta del iceberg de un cambio de paradigma. Lo que estamos presenciando es la transición de un rubro fragmentado hacia una industria organizada, donde la Cámara de Hamburgueseros asume el rol de motor estratégico para blindar y potenciar la actividad en la ciudad.

Semana de ofertas: Precios de locos

La oferta de los $1000 es la primera señal de vida de esta alianza, pero su función va más allá del descuento.

El nuevo espacio sectorial está liderado por los "pesos pesados" del sector en Rosario—Marvel, John’s y Burger House—, quienes juntos dominan casi el 80% del mercado de pedidos.

A este núcleo duro se suman otras empresas como como Valkiria, The Bistec House, El Gringo de la Ripa, Burger House Grill, Sliders y Rosario Burgers, configurando un frente común que busca defender los intereses de un rubro que ya no quiere pelear en solitario.

image Con esta iniciativa, no solo atraen nuevos clientes, sino que consolidan a la ciudad como un polo gastronómico de vanguardia.

El impacto en el sector

La creación de esta Cámara podría ser el primer paso para otros rubros (pizzeros, cerveceros) que ven con recelo cómo la comercialización digital erosiona su rentabilidad.

Rosario, históricamente pionera en organización comercial, vuelve a marcar la agenda con una propuesta que combina el asociativismo con una oferta imbatible que busca inundar de pedidos las calles de la ciudad durante los próximos siete días.

Más contenidos en Urgente24:

Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente

El PAMI, después del fin del impuesto País, y el dilema de las clínicas 'pamidependientes'

¡Otra vez Federico Sturzenegger! No por mucho abaratar se navega más seguro

Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible

Racing 0-2 River: la Academia se perdió en su propio caos y el Millonario aprovechó