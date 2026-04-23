Reclasificación de la marihuana medicinal por Donald Trump logra luz verde: ¿Qué implica?

Blanche también convocó a audiencias administrativas para considerar la reclasificación de toda la marihuana.

Blanche también escribió que la otra medida era: "Ordenar una nueva audiencia acelerada con plazos establecidos, para reclasificar completamente la marihuana".

“Estas medidas permitirán una investigación más específica y rigurosa sobre la seguridad y la eficacia de la marihuana, ampliando el acceso de los pacientes a los tratamientos y capacitando a los médicos para tomar decisiones sanitarias mejor fundamentadas”, agregó.

marihuana estados unidos.jpg La marihuana medicinal deja de equipararse con la heroína.

Donald Trump sobre la marihuana

Ya Donald Trump había solicitado, en una orden ejecutiva emitida en diciembre de 2025, que se acelerara el proceso de reclasificación con el fin de ampliar las opciones del uso del cannabis como tratamiento médico, y promover la investigación al respecto.

En la orden se explicaba que, "las drogas de la Lista I se definen como aquellas sin un uso médico actualmente aceptado, con un alto potencial de abuso y sin seguridad aceptada para su uso bajo supervisión médica".

Mientras, "las drogas de la Lista III se clasifican como aquellas con un potencial de abuso menor que las drogas u otras sustancias de las Listas I y II, con un uso médico actualmente aceptado en el tratamiento en los Estados Unidos y con un potencial de dependencia física moderada o baja, o alta dependencia psicológica en caso de abuso".

En ese sentido, la marihuana medicinal ahora es considerada menos peligrosa.

Para tener una idea, CNN explica que, la marihuana medicinal ya no tendrá la misma clasificación de drogas más restringidas, como la heroína y el éxtasis, sino que ahora estará en la misma categoría que algunos medicamentos recetados como la ketamina y el Tylenol con codeína.

Pese a la medida, informes de medios destacaron que, la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal.

DONALD TRUMP_VENEZUELA2_AFP Donald Trump durante una conferencia de prensa en su club Mar-a-Lago el 03/01/2026 en Palm Beach, Florida. El presidente Trump confirmó que el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque a gran escala en Caracas durante la noche, que resultó en la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. FOTO: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump autoriza drogas "Psicodélicas" para frenar suicidios de excombatientes

Vale destacar que esta medida se produce pocos días después de que Trump, tal como informó Urgente24, firmara una orden ejecutiva para acelerar el uso médico de ibogaína y otras sustancias psicodélicas.

Menos burocracia de la FDA, US$ 50 millones en danza y un ojo puesto en el suicidio récord de veteranos. ¿Ciencia o populismo médico? es la pregunta.

En un movimiento que mezcla la agenda de salud disruptiva de Robert F. Kennedy Jr. con el alcance mediático de Joe Rogan, el republicano firmó una orden para que la FDA (la autoridad regulatoria de fármacos) acelere la aprobación de drogas psicodélicas para tratamientos de salud mental.

Según el mandatario, el objetivo es salvar a los veteranos de guerra que regresan con el cerebro detonado por el TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático).

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