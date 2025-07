Vaca Muerta: Sandra Pettovello frenó a los petroleros, pero la calma será sólo por 15 días

El paro petrolero y los motivos de la tensión en Vaca Muerta

Marcelo Rucci, secretario general del gremio, había ratificado el paro petrolero poco antes que se tomara la medida del Gobierno, que en efecto, se esperaba. Y denunció que las empresas decidieron "sacarse de encima" a los operarios en un año de transición, a pesar del fuerte crecimiento de la producción.

"Esto no es una crisis, es una decisión empresaria de dejar de ganar. Pero los que pagan el costo son los trabajadores", indicó.

Además, el dirigente señaló que las operadoras tomaron decisiones "sin escuchar ninguna de las propuestas del gremio", el cual había planteado una solución transitoria hasta 2026, año en que entrarán en operación nuevos ductos que ampliarán la capacidad de transporte.

"Hemos tratado por todos los medios de construir un puente al 2026 para sostener los puestos de trabajo, pero no hemos sido escuchados", agregó. "Hoy tenemos 1.200 despidos y más de 2.000 compañeros suspendidos, en sus casas, cobrando el básico pelado. Todos sabemos que eso es el preludio de más despidos", detalló Rucci, quien fue reelegido hace poco días como titular del gremio petrolero más poderoso de Vaca Muerta.

marcelo rucci.webp El sindicato reclama la reincorporación de trabajadores despedidos y denuncia una "reestructuración encubierta" en plena etapa de crecimiento productivo.

"Si no nos escuchan, nos vamos a hacer escuchar. Para eso nos eligió la gente. Acá no se puede arreglar otra cosa que no sea el trabajo. Lo único que estamos pidiendo es que reincorporen a la gente", afirmó.

Reclamo por los despidos

Uno de los principales motivos que impulsaron la medida de fuerza del Sindicato de Petroleros Privados fue el reclamo por los despidos. "Todo esto de llegar a los 600.000 barriles que era la meta para 2026 se alcanzó este año, y fue gracias al esfuerzo de miles de trabajadores. Sin embargo, ahora los están echando", afirmó el dirigente.

Parece que no se dan cuenta de que los récords que celebran tienen que ver con el esfuerzo de muchísima gente. Esto de sacarse la gente de encima hasta el año que viene es grave. Es un golpe muy duro Parece que no se dan cuenta de que los récords que celebran tienen que ver con el esfuerzo de muchísima gente. Esto de sacarse la gente de encima hasta el año que viene es grave. Es un golpe muy duro

La furia de los petroleros no será fácil de calmar. El propio Marcelo Rucci fue contundente al afirmar que no existe margen para negociar una solución que no incluya a los trabajadores.

"No podemos hablar de otra agenda si no es con los trabajadores adentro. En el peor momento de la industria, los trabajadores estuvieron. Hoy que todo está dado para que la industria crezca, no puede ser que los dejen afuera", dijo, y agregó:

Vaca Muerta solo va a ser sostenible si incluye a los trabajadores como una herramienta central. Si no, la están rompiendo. Y si la tenemos que romper nosotros, no tenemos problema en hacerlo Vaca Muerta solo va a ser sostenible si incluye a los trabajadores como una herramienta central. Si no, la están rompiendo. Y si la tenemos que romper nosotros, no tenemos problema en hacerlo

La conciliación obligatoria

La reciente intervención oficial funciona como un espacio de negociación temporal: por 15 días, que fija la conciliación obligatoria, representantes gremiales y empresarios del rubro petrolero deberán abrir canales de diálogo con la intermediación de la Secretaría de Trabajo.

Mientras tanto las empresas festejan el momento de altísima productividad de Vaca Muerta, pero decidieron reducir sus equipos en áreas de perforación y terminación de pozos, por la baja en la cantidad de etapas previstas para la segunda mitad del año por motivos técnicos y comerciales, y ello afecta de manera directa a cientos de trabajadores que quedaron sin funciones asignadas.

Por su parte, desde el sindicato, que representa a más de 25.000 trabajadores, piden mantener la plantilla hasta la entrada en funcionamiento de los nuevos ductos y obras de evacuación que permitirán expandir aún más la producción hacia 2026, y se muestran poco flexibles a la hora de negociar.

Otras noticias de Urgente24

El tsunami empieza a golpear y empezaron las evacuaciones

Tasas más altas: La licitación dejó al Tesoro al descubierto

Habló sobre el apoyo de su par de EEUU, una diáspora en el altiplano y la senaduría porteña

South Park prepara la segunda paliza a Donald Trump tras burlarse de su micropene