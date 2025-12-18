Científicos argentinos destacan por descubrimiento sobre enfermedad pulmonar en bebés

De acuerdo a la UNSAM, los científicos usaron herramientas avanzadas de análisis de datos y aprendizaje automatizado (machine learning), y en vez de analizar un único punto en el tiempo para diagnosticar enfermedades pulmonares, evaluaron la evolución diaria del requerimiento de oxígeno durante los primeros treinta días de vida de los bebés.

El enfoque es conocido como “latent class trajectory modelling”.

Encontraron que, los bebés prematuros siguen cuatro trayectorias en la evolución respiratoria (diferenciadas por el requerimiento de oxígeno)

Bebes prematuros niños.jpg La displasia broncopulmonar es la enfermedad pulmonar que más afecta a los bebés prematuros.

“Este trabajo demuestra que los bebés prematuros no siguen una única evolución respiratoria. Identificar estas trayectorias nos permite reconocer a los pacientes de alto riesgo de forma más temprana y precisa”, destacó Caballero.

Otro análisis con 800 bebés prematuros del Prematurity and Respiratory Outcomes Program (PROP) confirmó la validez del enfoque.

En ese sentido, según los autores, el nuevo enfoque podría permitir: identificar bebés con riesgo crítico más de tres semanas antes que los métodos actuales, personalizar las intervenciones respiratorias según la trayectoria de cada paciente, optimizar el uso de recursos en las unidades de cuidados intensivos neonatales y mejorar la predicción de secuelas respiratorias a largo plazo.

"Estos resultados abren la puerta a una neonatología más precisa, donde cada bebé reciba cuidados adaptados a su patrón de enfermedad y no a definiciones rígidas”, dijo Fernando P. Polack, director científico de la Fundación Infant.

El estudio fue publicado en The Lancet Child & Adolescent Health.

¿Qué es la displasia broncopulmonar?

MedlinePlus define la displasia broncopulmonar (DBP) como un trastorno pulmonar de largo plazo que afecta a bebés recién nacidos que han estado con un respirador (ventolador) al nacer o que nacieron antes de tiempo.

Los bebés que han tenido esta enfermedad corren un mayor riesgo de desarrollar infecciones respiratorias recurrentes, incluidas neumonía, bronquiolitis, y virus sincicial respiratorio que requieren hospitalización.

Otras complicaciones potenciales son: Problemas de desarrollo, crecimiento deficiente, hipertensión pulmonar (presión sanguínea alta en las arterias de los pulmones), problemas pulmonares y respiratorios de largo plazo, como formación de cicatrices o bronquiectasia, y en casos graves, puede ser necesario un trasplante de pulmón.

