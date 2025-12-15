La pandemia de la COVID-19 hizo que la ciencia se apresurara en comprender mejor la enfermedad, desarrollar tratamientos, identificar secuelas e incluso crear herramientas para combatir la próxima amenaza viral, como un nuevo biochip diseñado por científicos del Instituto de Ciencias Weizmann.
TECNOLOGÍA Y MEDICINA
Ciencia: Este biochip promete ayudarnos en la próxima pandemia, según científicos
El arma para la próxima pandemia podría estar aquí. Mira el biochip que promete ser revolucionario para enfrentar una futura amenaza viral, según la ciencia.
Biochip para combatir la próxima pandemia
El COVID-19 marcó para siempre al mundo y las personas temen por una futura pandemia.
En medio de este temor, surge un avance tecnológico que promete ayudar al mundo a estar más preparado contra la próxima enfermedad que pretenda extenderse a diferentes países y continentes.
El profesor Roy Bar-Ziv y su equipo del Instituto de Ciencias Weizmann comenzaron a crear un chip de ADN que muestra cómo el sistema inmunológico responde ante el coronavirus, y abre nuevas posibilidades para responder rápidamente a brotes virales en el futuro.
El desarrollo fue dirigido por la Dra. Shirley Daube, científica sénior, junto con los Dres. Aurore Dupin y Ohad Vonshak, del laboratorio de Bar-Ziv en el Departamento de Física Química y Biológica de Weizmann, apunta el Instituto de Ciencias Weizmann Australia.
Esta herramienta dice mucho más de si una persona está infectada, o no, con el virus. Y es que, ayuda a determinar cómo interactúan los anticuerpos con los virus.
Para esto se suele producir cada proteína viral, purificarla y analizarla, lo que puede tardar mucho tiempo.
El biochip lo hace de forma más sencilla.
“No necesitamos cultivar ni purificar nada de antemano: cada punto del chip produce su propia proteína o fragmento de proteína”, explicó Dupin.
“Con docenas de estos antígenos en el mismo chip, podemos probar muchos de ellos a la vez, en un solo experimento, en lugar de realizar pruebas separadas para cada uno”.
Con el biochip, los investigadores pueden identificar a qué fragmentos virales se dirigen los anticuerpos y con qué intensidad se unen al virus.
“Medir la fuerza con la que cada anticuerpo se une a su objetivo nos da resultados cuantificables en lugar de solo una respuesta de sí o no”, explicó Vonshak.
Biochip y COVID-19
Otro punto a favor de esta herramienta es que proporciona datos más rápido que métodos convencionales y que revela más información.
El equipo comparó los datos de su biochip con los resultados estándar de ELISA (ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas) en muestras de suero humano, y hallaron que el chip detectaba actividad de anticuerpos que las pruebas ELISA estándar no hacían.
Asimismo, probaron las interacciones entre las proteínas de COVID-19 y los anticuerpos humanos contra el virus.
“Observamos firmas inmunitarias muy singulares en cada persona”, afirmó Bar-Ziv.
“Algunas personas tenían anticuerpos contra la variante original de Wuhan, pero no contra las variantes Delta u Ómicron. Dado que el chip nos ayuda a comprender a fondo las respuestas de cada persona al virus, también podemos determinar si los cambios en una nueva variante podrían reducir la eficacia de sus anticuerpos”.
Cómo podría ayudarnos el biochip en la próxima pandemia
De cara al futuro, los investigadores consideran que este chip puede ser útil para próximas pandemias.
Según Bar-Ziv, si surge un nuevo brote mañana, podríamos tomar la secuencia genética de ese virus, crear sus proteínas en el chip y analizar los anticuerpos inmediatamente. Es una herramienta increíblemente poderosa para la preparación.
Pero, esto no es todo.
Los científicos creen que este enfoque se puede usar para estudiar anticuerpos contra otros virus o para desarrollar nuevos medicamentos basados en anticuerpos.
El biochip fue descrito en Natura Nanotechnology.
--------
Más noticias en Urgente24
Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora
Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina
Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing
Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River
Daniel Vila ve un "show" en los allanamientos a la AFA y a Clarín en la orquesta