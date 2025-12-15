Ciencia: Este biochip promete ayudarnos en la próxima pandemia, según científicos

Esta herramienta dice mucho más de si una persona está infectada, o no, con el virus. Y es que, ayuda a determinar cómo interactúan los anticuerpos con los virus.

Para esto se suele producir cada proteína viral, purificarla y analizarla, lo que puede tardar mucho tiempo.

El biochip lo hace de forma más sencilla.

“No necesitamos cultivar ni purificar nada de antemano: cada punto del chip produce su propia proteína o fragmento de proteína”, explicó Dupin.

“Con docenas de estos antígenos en el mismo chip, podemos probar muchos de ellos a la vez, en un solo experimento, en lugar de realizar pruebas separadas para cada uno”.

Con el biochip, los investigadores pueden identificar a qué fragmentos virales se dirigen los anticuerpos y con qué intensidad se unen al virus.

“Medir la fuerza con la que cada anticuerpo se une a su objetivo nos da resultados cuantificables en lugar de solo una respuesta de sí o no”, explicó Vonshak.

Biochip y COVID-19

Otro punto a favor de esta herramienta es que proporciona datos más rápido que métodos convencionales y que revela más información.

El equipo comparó los datos de su biochip con los resultados estándar de ELISA (ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas) en muestras de suero humano, y hallaron que el chip detectaba actividad de anticuerpos que las pruebas ELISA estándar no hacían.

Asimismo, probaron las interacciones entre las proteínas de COVID-19 y los anticuerpos humanos contra el virus.

“Observamos firmas inmunitarias muy singulares en cada persona”, afirmó Bar-Ziv.

“Algunas personas tenían anticuerpos contra la variante original de Wuhan, pero no contra las variantes Delta u Ómicron. Dado que el chip nos ayuda a comprender a fondo las respuestas de cada persona al virus, también podemos determinar si los cambios en una nueva variante podrían reducir la eficacia de sus anticuerpos”.

Cómo podría ayudarnos el biochip en la próxima pandemia

De cara al futuro, los investigadores consideran que este chip puede ser útil para próximas pandemias.

Según Bar-Ziv, si surge un nuevo brote mañana, podríamos tomar la secuencia genética de ese virus, crear sus proteínas en el chip y analizar los anticuerpos inmediatamente. Es una herramienta increíblemente poderosa para la preparación.

Pero, esto no es todo.

Los científicos creen que este enfoque se puede usar para estudiar anticuerpos contra otros virus o para desarrollar nuevos medicamentos basados en anticuerpos.

El biochip fue descrito en Natura Nanotechnology.

