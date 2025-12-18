Anuncios de la NASA ante la cercanía del cometa 31/ATLAS a la Tierra que todos deben saber

De acuerdo con el organismo, ese día el cometa 3I/ATLAS estará a unos unos 270 millones de kilómetros de la Tierra.

¿Hay peligro de que el cometa 31/ATLAS choque con la Tierra?

Muchas personas podrían estar preguntándose si existe algún peligro de choque entre el cometa 31/ATLAS y la Tierra, o si su proximidad representa algún riesgo.

La NASA ha asegurado que "no" hay peligro de que este objeto interestelar choque con la Tierra.

"Aunque la trayectoria del 3I/ATLAS lo llevó justo dentro de la órbita de Marte, ahora se aleja del Sol y no se acercará en absoluto a la Tierra. En su punto más cercano, el cometa seguirá estando muy lejos de nuestro planeta, a casi el doble de la distancia del Sol", señalan.

¿Es 3I/ATLAS un asteroide, un cometa o una nave alienígena?

De acuerdo con la NASA, 31/ATLAS es, oficialmente, un cometa y han desmentido los rumores sobre este objeto interestelar.

"A partir de observaciones con telescopios, los astrónomos pueden determinar que 3I/ATLAS está activo, lo que significa que tiene un núcleo helado y una coma (una nube brillante de gas y polvo que rodea a un cometa cuando se acerca al Sol). Por eso los astrónomos lo clasifican como un cometa y no como asteroide", explican.

En noviembre, el administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, dijo: “Parece y se comporta como un cometa, y toda la evidencia indica que es un cometa”. Apunta CNN,

“Hizo que la gente expandiera su mente para pensar en lo mágico que podría ser el universo”, agregó.

Mientras, el investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC), Josep Maria Trigo-Rodríguez, comentó a EFE que, este viajero interestelar podría ser "una especie de eslabón perdido, un objeto prístino que escapó de su sistema planetario hace miles de millones de años".

¿Cómo ver el cometa 31/ATLAS?

Si bien la NASA indica que, el cometa 3I/ATLAS puede ser observado en el cielo antes del amanecer, incluso con un pequeño telescopio, y permanecerá observable hasta la primavera boreal de 2026, algunos expertos creen que no será tan fácil.

De cualquier manera, la NASA también ha avisado que podrías rastrear el cometa 3I/ATLAS tú mismo en vivo en línea.

La simulación en línea “Eyes on the Solar System” (Ojos en el Sistema Solar) de la NASA muestra la ubicación actual y la trayectoria de 3I/ATLAS a medida que se desplaza a través de nuestro sistema solar, informó la NASA.

