¿QUÉ ES ESO?
El cometa 31/ATLAS llega esta madrugada con un "latido" que la NASA no puede explicar
El visitante cósmico de otro sistema solar, 31/ATLAS, llega a 270 millones de kilómetros y despierta fascinación en la NASA por sus anomalías inexplicables.
El "latido cósmico" que desconcierta desde el cometa
Descubierto en julio de 2025, este objeto no es un cometa cualquiera. Viene de otro sistema estelar, viaja a 210.000 kilómetros por hora y es hasta un millón de veces más masivo que 'Oumuamua, el primer visitante interestelar detectado. Pero lo verdaderamente delirante son las anomalías que presenta.
Los telescopios detectaron algo alucinante: 3I/ATLAS emite destellos de luz cada 16 horas exactas, como si tuviera un pulso. Los científicos creen que son "volcanes de hielo" que se activan en forma rítmica cuando la luz solar golpea su superficie. Pero la precisión del ciclo es tan perfecta que algunos investigadores admiten que no comprenden del todo la mecánica interna.
Encima, el cometa tiene chorros de material que apuntan directo al Sol sin cambiar de dirección, aunque el núcleo esté rotando. Eso no pasa con los cometas normales. Y su aceleración es tan alta que debería haberse fragmentado, pero se mantiene entero.
Una química de otro mundo
La composición del cometa 3I/ATLAS tampoco tiene sentido. En lugar de vapor de agua dominante, presenta niveles altísimos de dióxido de carbono, monóxido de carbono y níquel. Poco hierro. Durante su paso más cercano al Sol en octubre, su tonalidad azul fue más intensa que la del propio astro rey.
Las probabilidades estadísticas de su trayectoria son ridículas: apenas 0,004% de que cruce exactamente donde lo hace cerca de Júpiter en marzo de 2026. Y su dirección de llegada coincide a solo nueve grados de donde se captó la misteriosa "Señal Wow!" en 1977.
Más de 200 observatorios siguen al visitante antes de que se vaya para siempre del sistema solar.
