El cometa 31/ATLAS llega esta madrugada con un "latido" que la NASA no puede explicar

Una química de otro mundo

La composición del cometa 3I/ATLAS tampoco tiene sentido. En lugar de vapor de agua dominante, presenta niveles altísimos de dióxido de carbono, monóxido de carbono y níquel. Poco hierro. Durante su paso más cercano al Sol en octubre, su tonalidad azul fue más intensa que la del propio astro rey.

image

Las probabilidades estadísticas de su trayectoria son ridículas: apenas 0,004% de que cruce exactamente donde lo hace cerca de Júpiter en marzo de 2026. Y su dirección de llegada coincide a solo nueve grados de donde se captó la misteriosa "Señal Wow!" en 1977.

Más de 200 observatorios siguen al visitante antes de que se vaya para siempre del sistema solar.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT

La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo

El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras