Día de ñoquis: Maradona, Russo en Boca, CFK / Kicillof, Mercado Pago y siempre el dólar

En otros tiempos el 29/05 era una jornada trascendente: Día del Ejército. Con la devaluación de las Fuerzas Armadas, es más importante el Día de la Policía Federal o de la Gendarmería, en particular ahora que algunos insiste en 'mano dura' con la inmigración. Mayo no terminará mal para Javier Milei. Quedó atrás su incursión agitada por el Tedeum del 25/05, avanzó algunos casilleros en su acuerdo electoral bonaerense con el PRO -no le sumará muchos votos pero le permitirá completar boletas-, descubre que crecen las disidencias entre CFK y Axel Kicillof, y 'Toto' Caputo consiguió los US$ 1.000 millones que buscaba. Es más: dicen que el Índice de Precios al Consumidor del INdEC podría cerrar mayo por debajo del 2% mensual, y si lo confirmara sería una fiesta en el corredor Casa Rosada / Ministerio de Economía. La agenda de los medios de comunicación le dan alivio a Milei, todo enfocado en el escándalo por el juicio sobre la muerte de Diego Maradona. Ni hablar de la disputa Boca Juniors / San Lorenzo por Miguel Ángel Russo (y algunos jugadores 'azulgranas' que se irían con el DT). Día de transiciones. Arranca el VIVO del jueves 29/05: