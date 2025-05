A Boca y Russo los separan 800.000 dólares: a cara de piedra, San Lorenzo exige

Lopardo y el tupé del Ciclón ante la puja de Boca

En ese contexto, la sospecha de que el DT ya tenía conversaciones avanzadas con Boca antes del partido encendió la indignación en la cúpula dirigencial. "Si lo veo entrenando a Boca, sabré que me ha mentido", disparó Lopardo, dejando entrever una sensación de traición.

"Decidió irse, nada más que eso. Tiene todo su derecho. Nos planteó que dejaba el cargo, nada más, y hoy vino a despedirse del plantel. No sé si va a Boca, me molestaron las versiones, pero veremos si va a Boca. Son versiones todavía, así que no sé. Vamos a ver lo que pasa", agregó.

Julio-Lopardo.jpg Julio Lopardo, a la derecha de Miguel Ángel Russo

La dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, se mueve para destrabar la salida. Aunque guarda algo de lógica el pedido de Lopardo, es llamativo el tupé para pedir ese dinero a un entrenador al que no le pagan desde que llegó al club. Russo no cobra, al igual que muchos de los futbolistas con los que tienen deudas, y ahora le solicitan que abone los 800.000 o no lo dejarán libre.

