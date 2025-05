Dalma Maradona estalló contra el Gordo Dan por usar la imagen de Diego: "Sacá eso ya"

“La verdad es que por el momento que estoy pasando hay cosas que no me parecen graciosas. Pero tiene que ver con el respeto de una persona que ya no está y que justamente estamos en juicio por su muerte. Verónica y yo. Pero qué te voy a hablar de respeto!”.

Este intercambio se produce en un contexto sensible para la familia Maradona. Actualmente se desarrolla el juicio por la muerte del ex futbolista, en medio de fuertes tensiones judiciales y tras la controversia que desató el documental Justicia Divina. En las últimas semanas, se espera que la Justicia defina si el proceso será anulado tras la recusación de la jueza Julieta Makintach.

Verónica Ojeda, la que inició todo

En paralelo, Verónica Ojeda, madre de Dieguito, uno de los hijos de Maradona, habló en A24 y deslizó que el Diez podría haber simpatizado con Milei. “Tengo mis dudas, no sé, eh”, afirmó. Y agregó: “Instalaron que en vida no lo hubiese querido a Milei, pero no se sabe”. Según contó, su hijo Diego Fernando es admirador del Presidente, de la motosierra y desea conocerlo.

Dalma, por su parte, se expresó en sus redes sociales con firmeza: “Con respecto a algunas declaraciones, me voy a limitar a decir que yo sí tengo muy claro las causas que apoyó y defendió mi papá toda su vida; por lo tanto, podrán sacar sus conclusiones”.

Y concluyó: “Todo lo demás no le interesa a nadie! Por favor no desviemos el tema importante que es el juicio”.

