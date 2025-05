De Diego a Toto, y las cosas que no se manchan...

Live Blog Post

El Gobierno se reunió con residentes del Garrahan: No hubo propuesta salarial

El gobierno nacional convocó a un encuentro con los médicos residentes del Hospital Garrahan, donde escala el conflicto por los paupérrimos salarios que recibe el personal de salud y administrativo del centro de salud para niños más prestigioso de la Argentina. Por ahora no ofrecieron mejoras salariales significativas y planean aplicar un plus por productividad, del que no se dieron detalles.

La postura oficial es apuntar contra los gremios y personal administrativo de quedarse irregularmente con fondos que deberían ir destinados al personal de salud o esencial sanitario.

Si bien en Salud reconocen que hay un déficit grave en los ingresos del personal en el Garrahan, relativizan insistentemente el conflicto al poner el foco en que está “fogoneado” por los gremios “que no quieren perder sus privilegios”. Es el mismo argumento que suelen esbozar cuando hay un reclamo salarial.

También niegan que los médicos que renuncian no sean reemplazados, aunque la versión que surge dentro del Hospital es opuesta. Guadalupe Pérez, jefa de Clínica de Epidemiología, en la planta estable del Garrahan hace 17 años, tras haber hecho su residencia en el Hospital Gutiérrez, explicó en diálogo con Clarín que este año se fueron 50 profesionales de la salud que no fueron reemplazados y aclaró que cualquier cuestión relacionada al ordenamiento general del personal del hospital o de sus cuestiones administrativas, los excede: “Son temas macro que no le pesan al paciente”.

“Uno en este momento se está preguntando quién se va a quedar de guardia en tu área esta noche. Hay pedidos de cargo trabados en recursos humanos desde hace meses. Hay servicios que tenían 18 personas y ahora tienen 6, un 30% de lo que deberían”, agregó.

Ayer el Gobierno había dictado la conciliación obligatoria para desactivar las medidas de fuerza anunciadas por el personal del hospital.