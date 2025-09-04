Horacio Rosatti defendió la libertad de expresión y la independencia del Poder Judicial

Luego él advirtió a toda la magistratura federal que el Poder Judicial “nunca” va a ir en contra de los otros poderes, pero sí va a defender su independencia.

Nosotros nunca debemos perder el rumbo. ¿Cuál es el rol del Poder Judicial en un sistema republicano y representativo? Nosotros nunca vamos a ir en contra de los otros poderes, pero sí vamos a defender la independencia de nuestro poder y los derechos y garantías de los habitantes. Eso es lo que tiene que quedar muy claro. Y lo vamos a hacer con firmeza, sin espectacularidad.

rosatti 2 Horacio Rosatti junto al vicepresidente de la CSJN, Carlos Rosenkrantz; el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso; y el gobernador Martín Llaryora.

El castigo penal

Rosatti, también presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, pidió “valorar el esfuerzo que se hace cotidianamente y por eso nos molestan tanto los malos ejemplos dentro de nuestro poder. Porque los pocos malos ejemplos que vemos al interior de nuestro Poder Judicial, son los que tiran hacia atrás toda una tarea cotidiana permanente que intentamos hacer todos los días, en silencio”.

Sin duda que resultó una advertencia a tener en cuenta en un Poder Judicial que se encuentra presionado por los ciudadanos que le reclaman transparencia y justicia.

La jueza del Tribunal Oral Federal, Noel Costa, fue la encargada de dar pie a la conferencia magistral de Rosatti sobre el castigo penal.

El juez retomó algunas de las consideraciones que había oído minutos antes en los discursos anteriores, y resaltó: “Se habló de sentido común, de República, de estabilidad democrática y a todo esto hemos contribuido en los últimos años a consolidar” desde la Corte Suprema.

Él agradeció que, a veces, se aluda a “sentencias heroicas” de los magistrados pero “para nosotros no son heroicas, para nosotros aplicar el Derecho es la rutina, aunque desde afuera se vea heroico porque cuando lo anormal se hace normal, cuando se adolece del sentido común, todo aquello que viene a restablecerlo parece extraordinario”.

La política

Al hablar sobre los tiempos de los fallos y las leyes, Rosatti afirmó que “cuando se nos dice que la Justicia se politiza, nosotros decimos: 'No, nosotros tenemos que resolver un expediente, hacerlo con el instrumental jurídico que tenemos y muchas veces tenemos que cubrir la incapacidad o la falta de acción de la política para decidir cuestiones sustantivas'" (tal como sucedió con el divorcio y el aborto y podría suceder con la eutanasia).

Entonces también ocurre que, desde la política, cuando no se puede resolver un tema se proyecta en la Justicia. Y después, lógico, cuando falla la Justicia, por lo menos la mitad no está de acuerdo, por lo menos. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino y hacernos cargo de lo que tenemos que hacernos cargo y muchas veces es en un marco jurídico incompleto o inexistente o contradictorio de decisiones. Decisiones que en términos generales después son cumplidas.

jueces3 XXV Encuentro de Jueces de Tribunales Orales -jueves 4 y viernes 5 en la provincia de Córdoba-.

Imprescriptibles

Rosatti reclamó “no menospreciar la validez de la imprescriptibilidad de los delitos que hoy son imprescriptibles, que tanto horror generaron en la Argentina”, tales como son los crímenes de la humanidad y los atentados a la democracia, y advirtió que no se le puede dar a otros delitos comunes esa significación.

“Cada tanto tenemos modas, con los casos espectaculares, de intentos de ampliar el catálogo de delitos imprescriptibles. A mí me tocó hace tres o cuatro semanas vivir una situación con una mortificación muy especial: decir que estaba prescrito un delito por el cual un sacerdote había sido condenado por abuso sexual contra menores” (el caso del sacerdote Justo Ilarraz).

“Había sido juzgado y condenado, el delito estaba prescrito. Aplicamos la prescripción. Cumplimos con el deber. A mí me generó una enorme mortificación, pero no está prevista la imprescriptibilidad. Hicimos todos los cómputos posibles. Tal como ustedes saben, se modificó la ley y ahora se computa de otra manera. Pero no pudimos evitar decir lo que dijimos. A veces cuando uno dice lo que tiene que decir, se queda insatisfecho en la dimensión subjetiva, pero actuamos como correspondía”.

También disertaron el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone y Diego Barroetevaña; la directora de la oficina judicial de ese tribunal, María de la Mercedes Alducín; y los jueces de tribunales orales Gretel Diamante (San Luis), Ramón Lanzón (Rosario).

Llamó la atención lo de Diamante por su pobre desempeño en Mendoza en el tribunal que juzgó a Walter Bento.

-----------------------------

