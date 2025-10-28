Luego de despedir al Kily González tras la derrota por 0-3 ante Independiente, y una serie de resultados adversos, Platense le presentó una oferta a la dupla técnica compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez, los entrenadores que sacaron campeones al Calamar del Apertura, y que se marcharon del club de manera inesperada antes del comienzo del Clausura.
Volver con la ex: Platense negocia el regreso de la dupla Orsi-Gómez
Sebastián Ordoñez, presidente de Platense, confirmó que el Calamar negocia por el regreso de la dupla compuesta por Favio Orsi y Sebastián Gómez.
"Hoy Platense es tentador. Tenemos 30 propuestas de DT sobre la mesa", expresó el mandatario del conjunto de Vicente López, en diálogo con DSports Radio FM 103.1.
En la misma línea, reveló a sus candidatos a ocupar el puesto: "Nuestra primera opción es que la dupla vuelva a trabajar con nosotros. Hablé con el representante de ellos. Pero hay que esperar. Si la respuesta no es favorable, seguiremos con las otras opciones que tenemos en carpeta. No nos vamos a apurar".
Posteriormente, se refirió a la salida del Kily, a quien le agradeció tomar la riendas del equipo tras la inesperada salida de la dupla que coronó el Torneo Apertura 2025. "Tuvimos una charla con el Kily, donde le transmitimos lo que sentíamos. Lo mejor para el club era interrumpir el vínculo de la mejor manera", sostuvo Ordoñez.
En paralelo, el periodista Germán García Grova, indicó que las posibilidades de que se concrete la operación son escasas.
"La sensación, a ésta hora, es que difícilmente acepten volver al Calamar", deslizó el comunicador en su cuenta de X.
Kily González dejó Platense tras la caída ante Independiente
Después de una nueva derrota del Marrón, el rumor de la salida de Cristian González era muy fuerte y, unas horas después, se plasmó: la experiencia del DT en el último campeón del fútbol argentino duró muy poco y ahora los dirigentes de la institución de Vicente López.
Tras la caída ante Independiente, el Kily González suspendió la conferencia de prensa y ahora ya es parte del pasado, es por eso que este lunes (27/10) pasará a despedirse del plantel.
"Hay un ambiente muy raro... Estos jugadores, la mayoría, salieron campeones hace dos meses. Me sorprende que se los insulte, para ellos no debe ser fácil. A mí, que me puteen hasta los mudos, estoy acostumbrado. Pero estos son los jugadores que marcaron la única estrella que tiene el club. Es rara la situación. No sé si es político o qué...", había afirmado en declaraciones anteriores.
