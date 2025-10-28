Volver con la ex: Platense negocia el regreso de la dupla Orsi-Gómez

"La sensación, a ésta hora, es que difícilmente acepten volver al Calamar", deslizó el comunicador en su cuenta de X.

Se espera una respuesta de la dupla campeona hace algunos meses.



Kily González dejó Platense tras la caída ante Independiente

Después de una nueva derrota del Marrón, el rumor de la salida de Cristian González era muy fuerte y, unas horas después, se plasmó: la experiencia del DT en el último campeón del fútbol argentino duró muy poco y ahora los dirigentes de la institución de Vicente López.

Tras la caída ante Independiente, el Kily González suspendió la conferencia de prensa y ahora ya es parte del pasado, es por eso que este lunes (27/10) pasará a despedirse del plantel.

"Hay un ambiente muy raro... Estos jugadores, la mayoría, salieron campeones hace dos meses. Me sorprende que se los insulte, para ellos no debe ser fácil. A mí, que me puteen hasta los mudos, estoy acostumbrado. Pero estos son los jugadores que marcaron la única estrella que tiene el club. Es rara la situación. No sé si es político o qué...", había afirmado en declaraciones anteriores.

