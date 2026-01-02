Pablo Quirno endurece su línea en Cancillería y expone a un embajador en X: El motivo

El canciller Pablo Quirno volvió a marcar públicamente la cancha dentro del Servicio Exterior argentino. Esta vez, el foco estuvo puesto en la Embajada en Suiza, a la que cuestionó por mantener una página web desactualizada y con contenidos que, según planteó, responden a una mirada política que ya no representa la orientación del Gobierno nacional.
El reclamo fue directo y sin intermediarios. A través de su cuenta en la red social X, el jefe del Palacio San Martín apuntó contra el embajador argentino en Berna, Gustavo Lunazzi, y le exigió una corrección “urgente” del sitio oficial de la representación diplomática. El mensaje incluyó capturas de pantalla que mostraban secciones sin actualizar desde 2012 y otras con publicaciones correspondientes a gestiones anteriores.
Pablo Quirno y su escrache en X
“Revisando hoy, 1° de enero, me encontré con la página web de nuestra Embajada en Suiza con contenidos desactualizados y totalmente politizados”, escribió Quirno, al tiempo que pidió una pronta adecuación del material institucional. El posteo fue publicado cerca de la medianoche en la Argentina, cuando en Suiza ya había comenzado el 2 de enero.
Entre los ejemplos señalados por el canciller aparece un apartado vinculado a política exterior y derechos humanos, cuya última modificación data de diciembre de 2012. Allí se incluyen referencias a actividades culturales y comunicados relacionados con organismos de derechos humanos, como reconocimientos a Abuelas de Plaza de Mayo y campañas impulsadas durante gobiernos anteriores.
También fue cuestionada la portada del sitio en su versión en inglés, que muestra como contenido más reciente una publicación de junio de 2021, vinculada a la campaña internacional por el Derecho a la Identidad y a una conmemoración por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. En ese espacio incluso figura material audiovisual de exfuncionarios que ya no forman parte de la actual gestión.
Se endurece la línea en Cancillería
El llamado de atención coincidió con una jornada sensible para Suiza, atravesada por una tragedia en la estación de esquí de Crans-Montana, donde un incendio en un bar provocó decenas de víctimas fatales. Aun así, desde Cancillería aclararon que el reclamo respondió exclusivamente a una revisión administrativa y política del funcionamiento de las representaciones en el exterior.
La intervención pública se inscribe en una línea de conducción que Quirno viene sosteniendo desde su llegada al cargo: mayor control político sobre el accionar de los diplomáticos y tolerancia cero frente a expresiones o gestos que se alejen de la agenda oficial del Gobierno de Javier Milei.
En las últimas semanas, el canciller protagonizó otros cruces con miembros del servicio exterior. A comienzos de diciembre, cuestionó a un diplomático que había expresado reparos sobre la compra de aviones F-16, episodio que terminó con una retractación pública del funcionario involucrado. Más recientemente, dispuso el desplazamiento de un delegado consular en Siria luego de que se viralizara una interacción en redes sociales considerada incompatible con su rol institucional.
Desde el entorno del ministro explican que el objetivo es “ordenar y profesionalizar” el funcionamiento de las embajadas, evitar posicionamientos personales y garantizar que toda comunicación oficial refleje de manera estricta la política exterior definida por el Poder Ejecutivo.
