Eduardo Valdés puso en duda la charla entre Baby Etchecopar y Alberto Fernández

Por otro lado, el diputado puso en duda lo que aseguró el conductor de A24 en los últimos días:

Conmigo no estuvo en ese nivel emocional, aunque podría entender que a cualquiera que le pase esto la vida se le transforma en un vendaval. Conmigo Alberto jamás profundizó sobre la situación. Tampoco dijo creer que Fabiola hiciera todo esto para sacarle plata. No estoy seguro asimismo de la calidad de depresión que pueda tener por este tema. No quisiera que nada le suceda. Tampoco me dijo si está haciendo un tratamiento o no. No lo sé

"A Alberto lo veo con decisión de mostrar su inocencia. Cuando he hablado con él, insiste en que es inocente. Él quiere hablar solo ante el juez", acotó, y volvió a insistir con que "le cuesta creer" lo que está sucediendo.

Sin embargo, remarcó: "Es tiempo de que se empiece a dilucidar la situación antes de que personas como yo sigan opinando al respecto. Yo que, por la envergadura del tema y por la necesidad de clamar inocencia de quien pueda ser inocente, debería avanzar con celeridad esta causa. Se trata de un presidente de la nación. Debería tratarse rápido".

Baby Etchecopar sobre su charla con Alberto Fernández: "Me dijo que es una cuestión de plata"

En la tarde del miércoles 7/8 Baby Etchecopar participó de un móvil con el envío A la tarde de América TV donde profundizó sobre lo que fue su charla con Alberto Fernández en el día de ayer, luego de que el ex mandatario fuera denunciado por Fabiola Yáñez por violencia de género.

"Yo anoche hablé con Alberto. Lo llamé, le dejé un mensaje preguntándole si quería salir al aire y a los dos segundos me llamó él. Habló un rato largo Yo te repito textual lo que él me dijo. Con esto no quiero decir que yo no esté a favor de Fabiola", aclaró Etchecopar, y citó al ex mandatario:

Mirá Baby, me has pegado mucho siempre pero te estimo y quiero que sepas que estoy arruinado, destruido. Esto es mentira. Preguntale a Vilma Ibarra que estuvo 14 años conmigo. Lo que quiere esta gente es plata. Fabiola me dijo: 'De esta no me voy sin guita'. No sé en qué circunstancia dentro de la conversación pero habló de tres millones de dólares

"Que esto no sirva como atenuante de Alberto, porque no estoy para defenderlo. Estoy para contarte lo que hablé con él", afirmó el periodista, y continuó revelando lo dicho por Fernández en su conversación de anoche: "No quiero hablar hoy, quiero hablar mañana ante la Justicia. Pero te quiero decir que esto es una cuestión de plata (...) Esto está orquestado por el Grupo Clarín".

Ante esto, el conductor de A24 aclaró que, en su opinión, tal posibilidad "es una ridiculez" y sostuvo: "Yo sentí que me estaba usando. Como sabe que yo soy así y lo voy a contar".

