Pixar quiere volver a brillar y Disney apuesta todo a Toy Story 5, la película que podría salvarle el año después de varios tropiezos. Tim Allen adelantó que esta vez Jessie será la protagonista, con una historia repleta de caos, humor y un accidente de avión bastante insólito, pero detrás de eso hay algo mucho más profundo en juego.
JESSIE LO SERÁ TODO
'Toy Story 5' será un reinicio total de la saga: Pixar apuesta a recuperar la magia
Disney y Pixar le ponen toda la fe a Toy Story 5, una historia con Jessie al frente repleta de caos y humor donde intentarán recuperar la magia perdida.
Jessie toma el mando en 'Toy Story 5' y le cambia el rumbo a Pixar
Después de varios años en los que Pixar no terminaba de encontrarle la vuelta (con películas que pasaron sin pena ni gloria y una era de streaming que le jugó en contra), Disney decidió volver al terreno seguro: los personajes que marcaron a toda una generación. Y ahí entra Toy Story 5, que según Tim Allen, actor que le pone voz a Buzz Lightyear desde la primera entrega, viene con un cambio de eje fuerte, como le reveló a Jimmy Kimmel en su programa.
"Esto [Toy Story 5] lo reinician todo. Es sobre Jessie, lo cual está buenísimo. Está en problemas y necesita ayuda. Tenemos que reunir a todos", le contó a Kimmel.
La historia, dice Allen, tiene momentos delirantes, como un accidente de avión tipo Náufrago donde cae una carga de cien muñecos de Buzz Lightyear. "Es una locura, están todos perdidos tratando de volver. Ojalá lo mantengan. Lo improvisé."
Esa mezcla parece ser la apuesta de Pixar para revivir el espíritu original de la saga, pero con otro foco: el de Jessie, un personaje que siempre fue fuerte pero que nunca había tenido el centro de la historia. Y en tiempos donde las historias van cambiando y las heroínas pisan más fuerte, Pixar necesita también replantear quién lidera el juego.
Además, según The DisInsider, el film ya tuvo su primera proyección de prueba y los comentarios fueron más que positivos. Uno de los asistentes la definió como "otra película conmovedora de la franquicia". Parece que, al menos en esta etapa inicial, la cosa viene bien encaminada.
La batalla final: juguetes, pantallas y una industria que busca redención
El guion y la dirección están en manos de Andrew Stanton, el mismo detrás de Buscando a Nemo y Wall·E, dos de las historias más humanas del estudio. Y ahora se anima a un tema que le habla de frente a nuestra época: los juguetes enfrentándose a la tecnología.
En Toy Story 5, los protagonistas se cruzan con una tablet con forma de rana llamada Lilypad, que se convierte en su nuevo enemigo. No hace falta mucha explicación: es una parábola de la guerra entre la infancia de antes y la de ahora.
Tampoco Pixar disimula que quiere volver a tocar fibras sensibles. Pete Docter, uno de los directivos del estudio, lo dijo en The Hollywood Reporter: "Andrew ha hecho un gran trabajo dejando que algunos momentos respiren de formas inesperadas. Hay cosas que te hacen pensar ‘¿esperá, esto es una película de Toy Story?’, y eso es lo que necesitamos ahora".
Allen, por su parte, se alineó con Quentin Tarantino, quien alguna vez aseguró que Toy Story 3 era "una de las mejores películas jamás hechas". "Estoy con Tarantino. La tres fue una joya. La cuatro estiró un poco las cosas."
Y tiene razón. Después de dos cierres perfectos, hacer una quinta parte suena a riesgo innecesario. Pero Pixar está en una encrucijada: necesita volver a emocionar, volver a ser esa fábrica de historias que nos hacía llorar sin vergüenza. Y si Toy Story 5 logra eso, Jessie no solamente va a ser la heroína de la trama, sino también la del propio estudio.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
AFA: La jugada de ajedrez del "Chiqui" Tapia para poner en jaque a Milei
Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley
La NASA captó algo que no debería existir en el cometa 31/ATLAS
Cometa 31/Atlas, posible nave alienígena, según experto de Harvard
Racing 0 - Flamengo 0: la Academia entregó todo, pero le faltaron ideas y Rossi fue figura