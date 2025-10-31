'Toy Story 5' será un reinicio total de la saga: Pixar apuesta a recuperar la magia

Embed

Además, según The DisInsider, el film ya tuvo su primera proyección de prueba y los comentarios fueron más que positivos. Uno de los asistentes la definió como "otra película conmovedora de la franquicia". Parece que, al menos en esta etapa inicial, la cosa viene bien encaminada.

La batalla final: juguetes, pantallas y una industria que busca redención

El guion y la dirección están en manos de Andrew Stanton, el mismo detrás de Buscando a Nemo y Wall·E, dos de las historias más humanas del estudio. Y ahora se anima a un tema que le habla de frente a nuestra época: los juguetes enfrentándose a la tecnología.

En Toy Story 5, los protagonistas se cruzan con una tablet con forma de rana llamada Lilypad, que se convierte en su nuevo enemigo. No hace falta mucha explicación: es una parábola de la guerra entre la infancia de antes y la de ahora.

image Andrew Stanton ('Buscando a Nemo', 'Wall-E') dirige una historia donde los juguetes enfrentan a la tecnología, una metáfora de la infancia actual contra la de antes. Pixar busca emocionar nuevamente y recuperar la magia que los hizo únicos.

Tampoco Pixar disimula que quiere volver a tocar fibras sensibles. Pete Docter, uno de los directivos del estudio, lo dijo en The Hollywood Reporter: "Andrew ha hecho un gran trabajo dejando que algunos momentos respiren de formas inesperadas. Hay cosas que te hacen pensar ‘¿esperá, esto es una película de Toy Story?’, y eso es lo que necesitamos ahora".

Allen, por su parte, se alineó con Quentin Tarantino, quien alguna vez aseguró que Toy Story 3 era "una de las mejores películas jamás hechas". "Estoy con Tarantino. La tres fue una joya. La cuatro estiró un poco las cosas."

Y tiene razón. Después de dos cierres perfectos, hacer una quinta parte suena a riesgo innecesario. Pero Pixar está en una encrucijada: necesita volver a emocionar, volver a ser esa fábrica de historias que nos hacía llorar sin vergüenza. Y si Toy Story 5 logra eso, Jessie no solamente va a ser la heroína de la trama, sino también la del propio estudio.

