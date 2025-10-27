Disney desata furia por "propaganda heterosexual" después de años de polémica LGBTIQ

image Cada detalle, desde la estrella de cristal hasta la coreografía, refleja el duelo personal de Pierce.

Pierce le presentó la idea a Jennifer Lee, directora creativa de Disney, quien lo alentó a explorar la perspectiva de los personajes. El artista Paul Felix sumó su talento con siete pinturas que dieron vida a los conceptos iniciales, y los coreógrafos Katherine Hill y Ben Agosto hicieron que cada movimiento sobre el hielo transmitiera sensibilidad y realismo, como el momento en que el padre escucha el vientre de la madre mientras patina alrededor.

"Estábamos empezando a descubrir matices realmente increíbles", explicó Pierce a Variety. De esta manera, cada detalle, desde la danza hasta la música, está pensado para que el dolor y la esperanza se sientan sin necesidad de palabras.

De la inclusión LGBTIQ+ a la crítica heterosexual: la controversia de Disney

Esto, que debería haber sido un homenaje íntimo, se convirtió en un debate ridículo en redes sociales, donde una escena en la que la pareja bajo un cielo rosa, con la estrella iluminando el vientre de la mujer, fue calificada por algunos como "propaganda heterosexual" peligrosa para los chicos.

Varios usuarios tuitearon cosas como: "Forzar a mi nieta a ver esta repugnante propaganda heterosexual; un niño no debería ser obligado a ver estas ideas a tan temprana edad" y "Espero que sea una broma, porque sí, es normal que una mujer ame a un hombre", mientras otros escribían indignados: "Como heterosexual, estoy horrorizado de ver mis creencias impuestas de manera tan descarada".

image

image

image El corto generó polémica en redes, acusado de "propaganda heterosexual" por algunos usuarios, algo irónico tras ser criticados por la inclusión LGBTIQ.

La ironía es tremenda si recordamos que durante muchos años los mismos grupos criticaron la inclusión de personajes LGBTIQ+ en películas como Unidos, Lightyear o Cruella, llamándola también propaganda para chicos.

Esto muestra hasta qué punto la indignación puede ser selectiva y cómo pasamos de rechazar la diversidad a cuestionar lo tradicional. En medio de todo, el mensaje de Pierce sigue intacto: el amor y la pérdida son universales, y nadie debería ser juzgado por sentirlos.

Versa no es propaganda, no adoctrina, habla sobre emociones que atraviesan cualquier persona, con una sensibilidad que sólo la animación puede transmitir, y con un nivel de detalle que va desde la música hasta la danza y los símbolos que llenan de sentido cada fotograma.

