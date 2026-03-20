Indignación en River por lo que informó Gustavo Yarroch sobre Facundo Colidio

En el club de Núñez, creían que la sanción para el ex Inter de Milán iba a ser de una fecha pero el periodista Gustavo Yarroch dio otra información al respecto.

El de ESPN aseguró: "Facundo Colidio fue sancionando con dos fechas de suspensión por la tarjeta roja ante Huracán. En River sorprendió la sanción: esperaban que fuera una sola fecha.".

image

De alguna manera, Yarroch da a entender que hay cierta indignación en el Millonario por la sanción al delantero.

No es menor recordar que hace algunas semanas, mediante un comunicado, el club de Núñez comunicó que no asistirá a las reuniones de Comité Ejecutivo de AFA.

River: entre el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana

Si bien Facundo Colidio no fue titular en los últimos encuentros, fue una de las posibilidades que barajó Chacho Coudet en su llegada a River Plate.

Sin el ex Tigre, el equipo que pondría el ex DT de Rosario Central para visitar a Estudiantes de Río Cuarto sería:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez, Sebastián Driussi e Ian Subiabre.

La gran duda es qué pasará con Juanfer Quintero. En caso de que el colombiano sea titular, podría reemplazar al ecuatoriano Páez.

El partido ante los cordobeses será el domingo 22 de marzo y la gente del Millonario tendrá la posibilidad de asistir, a pesar de algunas quejas y debates por el precio elevado de las entradas.

En cuanto a lo internacional, ayer 19 de marzo fue un día importante para River debido a que se dio a conocer cuál será su grupo para la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Embed

El club de Núñez integrará el grupo H con Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela).

Su debut en dicha competencia será en la semana del 7 de abril.

+ EN GOLAZO24

En Boca no pueden creer lo que dijeron en TyC Sports sobre la Copa Libertadores

Cuánto dinero recibirá el campeón de la Copa Libertadores 2026

En River va a haber polémica por lo que se empieza a decir de Marcos Acuña