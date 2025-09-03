Entregan en Mar del Plata pintura del siglo XVIII, saqueada por Nazis

Expertos de la Agencia neerlandesa del Patrimonio Cultural (RCE) subrayan que “no hay razón para pensar que sea una copia, las medidas coinciden con la información disponible” en sus archivos sobre esta obra, desaparecida desde 1946, y señalaron que solo un examen del reverso podría dar la confirmación definitiva mediante marcas o etiquetas originales de la pintura.

image Imagen del cuadro lograda por el medio infobrisas de Mar del Plata

Los herederos de Goudstikker, que ya recuperaron 202 piezas en 2006 tras un largo litigio con el Estado neerlandés, anunciaron que reclamarán el cuadro, un retrato de la condesa italiana Colleoni.

Búsqueda constante

“Mi búsqueda de las obras de mi suegro comenzó a finales de los noventa y no la he abandonado hasta hoy. El objetivo de mi familia es recuperar cada pieza robada de la colección y restaurar su legado”, afirmó Marei von Saher, de 81 años. De acuerdo con lo publicado por el medio Infobae.

Además, los investigadores del RCE localizaron en redes sociales de las hijas de Kadgien otra pintura que también figura como desaparecida: Un bodegón floral del neerlandés Abraham Mignon, aunque su origen exacto aún está bajo estudio.

Fuente: EFE

Más noticias en Urgente24

Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito

Luis Caputo no encuentra la salida (y hay 'casting' en la City)

La miniserie de 10 episodios que pocos descubrieron y es imperdible

Javier Milei en su laberinto, pero la crisis ya es inocultable

La billetera virtual que destronó a Mercado Pago y todos están usando