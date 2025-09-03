Como muchos recordarán el cuadro robado por los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial y desaparecido durante décadas fue localizado en una vivienda en venta en Mar del Plata, colgado sobre el sofá como atestiguaron las fotos tomadas en la casa de una de las hijas de un exfuncionario nazi. Todo trascendió a partir de imágenes que reveló el diario neerlandés AD,
Entregan en Mar del Plata pintura del siglo XVIII, saqueada por Nazis
La obra "Retrato de una dama" había llegado a la ciudad de la mano de Friedrich Kadgien, el abogado de su hija Patricia, lo entregó en sede de la Fiscalía Federal.
La obra, Retrato de una dama, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), formaba parte de la prestigiosa colección del comerciante judío Jacques Goudstikker, quien murió en 1940 cuando huía de los nazis. Su galería en Ámsterdam, con más de 1.100 piezas -incluidos Rembrandt y Vermeer-, fue liquidada a precios de saldo entre altos cargos del Tercer Reich, entre ellos el mariscal Hermann Göring.
Segunda Guerra Mundial
El cuadro terminó en manos de Friedrich Kadgien, funcionario nazi cercano a Göring y miembro de la SS, que huyó primero a Suiza y después a Sudamérica, donde se estableció en la Argentina y falleció en 1978 en Buenos Aires.
El diario AD intentó durante años contactar con las hijas de Kadgien, quienes siempre evitaron responder sobre el pasado de su padre.
Finalmente, localizaron la obra cuando una de las hijas puso su casa a la venta en una inmobiliaria argentina, y las fotos del interior mostraban el cuadro colgado en el salón.
Expertos de la Agencia neerlandesa del Patrimonio Cultural (RCE) subrayan que “no hay razón para pensar que sea una copia, las medidas coinciden con la información disponible” en sus archivos sobre esta obra, desaparecida desde 1946, y señalaron que solo un examen del reverso podría dar la confirmación definitiva mediante marcas o etiquetas originales de la pintura.
Los herederos de Goudstikker, que ya recuperaron 202 piezas en 2006 tras un largo litigio con el Estado neerlandés, anunciaron que reclamarán el cuadro, un retrato de la condesa italiana Colleoni.
Búsqueda constante
“Mi búsqueda de las obras de mi suegro comenzó a finales de los noventa y no la he abandonado hasta hoy. El objetivo de mi familia es recuperar cada pieza robada de la colección y restaurar su legado”, afirmó Marei von Saher, de 81 años. De acuerdo con lo publicado por el medio Infobae.
Además, los investigadores del RCE localizaron en redes sociales de las hijas de Kadgien otra pintura que también figura como desaparecida: Un bodegón floral del neerlandés Abraham Mignon, aunque su origen exacto aún está bajo estudio.
Fuente: EFE
