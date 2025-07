James Bond se quiere volver a morir: Amazon no busca al mejor, sino al más fachero

Pero muchos críticos piensan que estos nombres parecen más elegidos por ser "populares" y sumar seguidores en streaming, que por tener esa dureza que pide Bond. En Deadline dijeron que "parece una lista armada por un algoritmo y no por alguien que entiende el personaje". Y no es para menos: el Bond de Craig tenía un filo especial, y esto se ve más como un casting para no romper nada que para reinventar al personaje.