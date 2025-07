Lunes de tregua doméstica en LLA y Fuerza Patria pero los Menem no aflojan...

Live Blog Post

“La Libertad Avanza quería el 70% y encabezar la lista... y encima votan con el kirchnerismo"

Javier Martínez, alcalde PRO de Pergamino, a Sergio Di Pino, en Infocielo, explicando por qué motivo no siguió a Cristian Ritondo y Diego Santilli hacia La Libertad Avanza:

"El jefe comunal amarillo optó por no formar parte del acuerdo electoral entre el PRO y los libertarios y se sumó a la construcción, por fuera de los extremos, que impulsan los hermanos Santiago y Manuel Passaglia a través de 'Hechos'.

El alcalde cercano a Daniel 'el Tano' Angelici gobierna uno de los distritos pujantes del interior bonaerense y gestiona una localidad que, junto a San Nicolás, es de las de mayor peso electoral en la 2da. Sección.

(...) “El lunes previo al cierre, notamos que eso que había intentado nuestra estructura, de que se respeten a los intendentes que venían de ganar la elección hace un año y medio, no se estaba dando y que iba a ser difícil de garantizarlo”.

Y recordó que paralelo apareció “la gente de San Nicolás con un espacio que a nosotros nos gusta, porque tiene que ver con lo que uno realiza. Con la concreción de las cosas no solamente con obras, sino también con estados ordenados, que tienen cada vez menos empleados, que prestan servicios realmente a través del terceros, que no tienen déficit, cierran con superávit, no tienen deuda. Eso nos sedujo eso y ahí estamos."

(...) “Yo creo que lo que nos dijeron a nosotros al principio del acuerdo, ya hace como 60 días, que íbamos a tener una prioridad los 13 intendentes y no sucedió. ¿Qué fue lo que falló en el medio? No sé, pero nosotros estábamos medios obligados a entregar la lista en un gran porcentaje de la gente de La Libertad Avanza, siendo que aquí no comulgamos con ellos, y sus referentes acá no representan los ideales del Presidente. También ocurre en la 2da. Sección también con una persona de Capitán Sarmiento, con dudosos antecedentes” .

“De la lista querían llevarse el 70% y encabezarla; era entregarle la ciudad a gente que vota con el kirchnerismo. (...) Creo que votaron el 98% de las ordenanzas con el kirchnerismo o mejor dicho, en contra de nuestra gestión. Y su principal referente viene del gremialismo docente, de ser secretario de Udocba, tienen poco que ver con nuestras ideas liberales”.