Muerte de Gene Hackman: La hija rompió el silencio y reveló sus propias teorías

"No sabemos con certeza qué pasó, pero creemos que fue intoxicación con monóxido de carbono", declaró en una entrevista con TMZ. La teoría no estaría tirada de los pelos: los síntomas de intoxicación con este gas incluyen mareos, confusión y pérdida de la conciencia, lo que podría explicar por qué Hackman y su esposa no lograron pedir ayuda. Además, Elizabeth destacó que su padre llevaba una vida tranquila en Nuevo México, donde vivía alejado de Hollywood desde hace años. "Él no tenía enemigos, no había ninguna razón para sospechar otra cosa", agregó.