Bono, el líder de U2, cumple 64 años: Una leyenda del rock y un activista que no para

A los 15 años, mientras iba al colegio, el Mount Temple Comprehensive School, Bono conoció a David Evans, quien más tarde pasaría a llamarse "The Edge", y juntos formaron una banda llamada Feedback que no duró mucho tiempo. No sería hasta 1976 que, junto a dos compañeros más -Larry Mullen Jr. y Adam Clayton- nacería la célebre banda U2.