Enrique Iglesias, el rey del pop latino, cumple 49 años: Un repaso por su trayectoria

Un ícono de la música latina

A partir de ese momento, la carrera de Enrique Iglesias despegó al espacio y no se detuvo, con una serie de álbumes de estudio que fueron récords de ventas, incluyendo "Vivir" (1997), "Cosas del amor" (1998), "Enrique" (1999), "Escape" (2001), "Insomniac" (2007), "Euphoria" (2010) y "Sex + Love" (2014), y muchos más. En ellos, dio a conocer canciones que traspasaron generaciones y se convirtieron en himnos para millones de personas alrededor del mundo. Entre sus mayores hits se encuentran "Experiencia religiosa", "No llores por mí", "Bailamos", "Hero", "Cuando me enamoro", "Súbeme la radio" y "Duele el corazón", por mencionar solo algunos.