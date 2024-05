Día de Gokú: ¿Por qué se celebra al protagonista de Dragon Ball el 9 de mayo?

¿Por qué se eligió este día como el Día de Gokú?

La elección del 9 de mayo como el Día de Gokú no es casualidad y tiene que ver, como no podía ser de otra manera, con la pronunciación de su nombre en japonés. En la lengua materna de Toriyama, los números 5 y 9 se dicen de manera similar a "Go" y "Kiú", respectivamente, lo que fonéticamente coincide con el nombre del personaje: "Gokú". Cabe aclarar que en Japón, es costumbre leer las fechas con el orden inverso al que utilizamos nosotros, es decir, primero el mes y luego el día (de ahí que la fecha se lea como 5/9).