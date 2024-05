Racing entró dormido y lo pagó caro: fue derrota ante Bragantino por 2 a 1

El problema principal fue su mal comienzo de partido. Y cuando se empieza mal un partido, reponerse no es tan sencillo. El equipo no se logra acomodar, no se termina de asentar, no se desenvuelve con cintura y fluidez en la cancha. Eso le pasó a Racing. A veces, ese primer mal paso no desencadena en errores más graves. Pero esta noche el caso fue distinto.