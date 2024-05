Venezuela preelectoral: USA no bloquea, Panamá cierra y reaparece Marquetalia

La licencia ocurrió la misma semana en la que la Ofac aprobó a la petrolera francesa Maurel & Prom SA continuar sus actividades con Pdvsa, con la que mantiene una empresa mixta en el Lago de Maracaibo, estado Zulia.

"La Licencia Específica otorgada el 3 de mayo de 2024 permite a entidades y bancos estadounidenses relacionarse con M&P en sus actividades en Venezuela, y como resultado, M&P podrá continuar operando conforme al conjunto de acuerdos firmados con Pdvsa el 7 de noviembre de 2023″, detalló la francesa.

También añadieron que el plazo para esta licencia vence el 31/05/2026, pero que esperan las renueven.

En teoría el 18/04, la Casa Blanca reinstaló restricciones a Venezuela, al considerar que Miraflores no cumplió con las garantías electorales para los comicios del 28/07.

Sin embargo, parece que las excepciones existen.

Darién

El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, prometió repatriar a los migrantes que atraviesen el Darién, la selva fronteriza con Colombia, con ayuda internacional y "respetando" los derechos humanos.

"Panamá y nuestro Darién no es una ruta de tránsito. No señor, esa es nuestra frontera. El concepto de cierre que he esbozado implica un concepto filosófico que guarda relación con cerrar la frontera en función de que iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo apego a los derechos humanos", dijo Mulino en su discurso de la victoria.

Según Migración Panamá, más de 33%$ de los migrantes que cruzan la frontera colombo-panameña son venezolanos y 25% es menor de edad. De los datos recogidos por el gobierno centroamericano para 2024, 35% de los migrantes adultos son mujeres, y el 47% entre los menores son niñas.

La presidenta latinoamericana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Carolina Jiménez Sandoval, señaló a Radio Fe y Alegría que el cierre de la frontera colombo-panameña expondrá a los migrantes a mayores condiciones de peligro y violencia de las que ya sufren intentando atravesar la selva.

"Cerrar el Darién no es solución para la crisis migratoria, puede empujar a las personas a rutas marítimas mucho más inseguras", dijo.

Consideró que la respuesta tiene que ser a nivel regional y atendiendo las causas que llevan a venezolanos, ecuatorianos, peruanos y colombianos a huir por esta peligrosa selva.

En marzo, Médico Sin Fronteras dejó de realizar labores humanitarias en la selva del Darién luego que el gobierno de Panamá ordenara la paralización de actividades.

Iván Márquez

Por si faltara algo, reapareció Luciano Marín Arango, líder de la llamada 2da. Marquetalia conocido como 'Iván Márquez', a quien se creía fallecido luego de un atentado que había sufrido.

'Iván Márquez' no le habló solamente a los colombianos -respaldó el esfuerzo del presidente Gustavo Petro para realizar una reforma constitucional, provocando enojo entre los opositores a Petro- sino también a los estados venezolanos de Amazonas y Apure.

Además de protección de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático, explicando que sus tropas desean "seguir siendo los guardianes humanos de esta maravillosa selva, esta colosal fábrica de oxígeno llamada el pulmón del mundo" y defendiendo las energías limpias y recuperación de territorios degradados, él reividicó el discurso bolivariano de unidad con Venezuela y otros países con los que Colombia comparte fronteras.

Debemos restablecer la hermandad y la solidaridad no solo en los 2.219 km de frontera con Venezuela, sino también en la franja binacional con Brasil, Perú, Ecuador, y Panamá. Debemos restablecer la hermandad y la solidaridad no solo en los 2.219 km de frontera con Venezuela, sino también en la franja binacional con Brasil, Perú, Ecuador, y Panamá.

El video de 16 minutos, publicado por el diario español El País, es la primera prueba de vida del guerrillero colombiano.

“Defendemos el derecho del pueblo llano a la salud, al empleo y a la vivienda. No más privatización de los servicios públicos, convertidos hoy en vil negocio de empresas nacionales y extranjeras. Vamos a rescatar la majestuosidad del constituyente primario, que es el pueblo. Él es la legítima autoridad. Su voluntad debe ser acatada por todas las instituciones del Estado. Jamás debe olvidarse que el soberano es el pueblo, y los derechos del pueblo prevalecen sobre la ambición de riquezas de las oligarquías y las transnacionales”.

El video apareció en forma sorpresiva en las pantallas del Foro Binacional por la vida, la paz y la biodiversidad de la Amazonía y la Orinoquia, que se realiza en Puerto Carreño, y fue sin aviso previo.

Iván Márquez mencionó el vallenato «La muerte de Abel Antonio», y dijo: "Abel Antonio no muere todavía, Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite".

