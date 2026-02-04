Tiembla Boca por lo que se dice sobre Exequiel Zeballos: "Está dispuesto"

Sin embargo, Mono Navarro Montoya aportó una información que sacudió al mundo Boca en Picado TV. El ex arquero aseguró que el club de la capital rusa estaría dispuesto a desembolsar 20 millones de dólares para que Zeballos ejecute la cláusula de rescisión.

En ese escenario aparece un dato clave: si el CSKA decide pagar ese monto, la decisión final pasará exclusivamente por el jugador, ya que es él quien debe ejecutar la cláusula para concretar la salida.

De todos modos, tal como adelantó Golazo24, el futbolista tendría la decisión tomada de continuar en Boca. Zeballos considera que existen destinos más convenientes para el futuro de su carrera y, al menos por ahora, prioriza seguir vistiendo la camiseta azul y oro.

image

Como si esto fuera poco, el periodista Tato Aguilera aseguró: "Exequiel Zeballos se lesionó. El Chango no pudo terminar la primera parte de la práctica y se a hace estudios por una molestia muscular."

Será interesante ver la evolución de dicha noticia y cuál es efecticamente la lesión.

Hasta el momento, Boca Juniors, dirigido por Claudio Úbeda, disputó tres encuentros en el Torneo Apertura, con un saldo de dos victorias y una derrota, esta última frente a Estudiantes de La Plata.

Si bien el Xeneize aún no encontró su mejor versión futbolística, mostró eficacia en los resultados: sumó de a tres en los dos partidos que disputó en La Bombonera, ante Deportivo Riestra y Newell’s Old Boys.

El próximo compromiso representará una prueba exigente para el conjunto de la Ribera, ya que deberá visitar el estadio José Amalfitani para enfrentarse a Vélez Sarsfield, equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

El Fortín es uno de los líderes de la Zona A junto a Platense. Ganó dos partidos y empató el restante ante Independiente, en Avellaneda, lo que refleja el buen arranque de torneo del equipo de Liniers.

El encuentro se disputará el domingo 8 de febrero a las 22:15, en el barrio de Liniers.

