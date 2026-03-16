Los 'errores' cuestan caros: Javier Milei entre Manuel Adorni y $LIBRA

Javier Milei aterrizó en Argentina tras su gira internacional con una misión clara: cerrar filas en torno a su jefe de Gabinete. Lejos de soltarle la mano tras el polémico viaje, ratificará su apoyo a Manuel Adorni mostrándose junto a él en actividades de alto perfil político. Mientras continúa el silencio por el caso $LIBRA .

La agenda oficial del lunes incluye un viaje a Córdoba, donde el líder libertario expondrá ante la Bolsa de Comercio pasado el mediodía. Milei le pidió expresamente a Adorni que lo acompañe en esta séptima visita a la institución cordobesa, un gesto que obligó al funcionario a postergar para el martes la reunión de la mesa política en Casa Rosada.

Luego del evento, ambos volverán a aparecer juntos en un acto con los Granaderos, reforzando la imagen de unidad frente a las críticas de la oposición y los ruidos internos.

La controversia estalló cuando se supo que Bettina Angeletti , esposa del ministro coordinador, integró la comitiva de la “Argentina Week” en Nueva York. Aunque Adorni pidió disculpas y calificó la decisión como “pésima” pero “no un delito”, el bloque de Unión por la Patria ya solicitó que comparezca en Diputados para rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos.

Sin embargo, desde la cúpula del Ejecutivo —incluyendo a Karina Milei— salieron en masa a defender la integridad del vocero.

Por su parte, Adorni sospecha de una maniobra de desgaste desde adentro del propio Gobierno. En declaraciones recientes, el funcionario sugirió que el video de su salida hacia Punta del Este en un avión privado —que circuló estos días— salió de organismos con acceso a zonas restringidas del Aeropuerto de San Fernando, como la PSA o Aduana.

Pese a las sospechas de “fuego amigo”, el entorno de Santiago Caputo evitó declaraciones y Milei parece decidido a sostener a su mano derecha para evitar que la polémica debilite la estrategia legislativa que el oficialismo empezará a definir mañana.

image Los errores son golpes.

La semana inicia con complicaciones para el Gobierno. Desde las 16 habrá una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados por el caso $LIBRA. El encuentro se realizará luego de que se conociera un supuesto acuerdo por 5 millones de dólares vinculado al apoyo del presidente al lanzamiento de la criptomoneda, lo que guarda relación con el informe final de la comisión de 2025.

En el plano internacional, Israel advirtió que la guerra contra Irán iniciada junto a Estados Unidos el 28 de febrero pasado podría prolongarse "entre tres y seis semanas más".

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Live Blog Post Crece la desaprobación a la gestión Milei El último relevamiento de QSocial Big Data reveló un importante desgaste de la percepción sobre la gestión Javier Milei con una desaprobación del 72% en el GBA y 55% en la CABA. También se nota un agotamiento en la sociedad sobre la disposición al “sacrificio” económico del ajuste donde un 40% ya cree que “ no valdrá la pena”. “Los indicadores de clima social reflejan un cambio de humor en la ciudadanía: la desaprobación a la gestión de Javier Milei alcanza el 72% en el GBA y el 55% en CABA a la vez que crece el rechazo a las políticas del oficialismo”, destacó QSocial en su informe del QMonitor conocido este lunes (16/3). VER NOTA VER +

Live Blog Post Día 17 de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán Europa ha empezado a desconfiar de las intenciones de Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán, a los que muchos de ellos además catalogan como patrocinador del terrorismo chiita, y h a decidido no enviar embarcaciones para la misión de escolta solicitada por Washington y Tel Aviv para el Estrecho de Ormuz, donde Teherán mantiene un bloqueo que intenta asfixiar el suministro occidental de crudo, a sabiendas de que por allí fluye el 30% del petróleo global. El portavoz del canciller alemán Friedrich Merz ha informado que Alemania se mantiene al margen de la guerra y ha dicho que “esta no es la guerra de la OTAN”, mientras que el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, ha afirmado que su país no se verá arrastrado a un conflicto ajeno. Del mismo modo, Australia y Japón, al igual que los británicos y alemanes, han descartado enviar buques de guerra a la misión de escolta en el Estrecho de Ormuz, pese a la petición de Estados Unidos; España ha mantenido con firmeza su postura de negarle a Trump el acceso a las bases militares españolas; e Italia ha retirado sus tropas de la base de Camp Singara en Erbil (región del Kurdistán iraquí). VER NOTA VER +

Live Blog Post ANMAT prohibió varios maquillajes para niños La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta en todo el país y en plataformas de comercio online de seis marcas de maquillajes para niños que no contaban con registros ante el organismo y que fueron declarados "ilegítimos". Según se explica en la disposición 1388/2026, publicada en el Boletín Oficial, durante una serie de inspecciones de control en comercios de la Ciudad de Buenos Aires se detectó la venta de una serie de cosméticos infantiles importados que no estaban registrados ante la Anmat. VER NOTA VER +

Live Blog Post Axel Kicillof toma envión El PJ bonaerense llevó adelante el fin de semana sus elecciones internas, con el objetivo de renovar autoridades y medir el consenso del flamante titular del espacio, el gobernador Axel Kicillof, frente al saliente Máximo Kirchner, cuyos espacios se disputaron el poder en los municipios de toda la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con los primeros recuentos, el mandatario local se quedó con el triunfo en al menos diez de los 16 distritos en los que se votó, aunque La Cámpora retuvo bajo su ala dos que resultan claves por su magnitud e importancia en el mapa político. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio fundado hace más de un año por Kicillof, se impuso en la mayoría de los casos sobre los camporistas, más afines a Cristina Kirchner y su hijo. VER +

Live Blog Post Por la crisis económica, Pymes anunciaron una marcha al Congreso Según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, un empresarios y representantes de cámaras del sector productivo se reunirán el jueves a las 11 horas frente al Congreso Nacional para presentarles a los legisladores un diagnóstico sobre la realidad de la industria nacional y visibilizar la situación que atraviesa el sector. La iniciativa surgió tras una reunión virtual de empresarios pymes en la que se analizó la caída de la actividad económica y las dificultades para mantener los niveles de producción. Durante ese encuentro, los participantes trataron temas como el acceso al financiamiento, los costos productivos y el impacto de la coyuntura económica en las pequeñas y medianas empresas manufactureras. VER +

Live Blog Post El Riesgo País volvió a los 600 puntos El dólar oficial cae: cotiza a $1.415 en el Banco Nación. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JPAperiodista/status/2033550347755815299&partner=&hide_thread=false El riesgo país volvió a 600 puntos. pic.twitter.com/pOcxCoMUkY — Juan Pablo Álvarez (@JPAperiodista) March 16, 2026 VER +

Live Blog Post Internacionales: Tucker Carlson, sin miedo a nada El presentador republicano Tucker Carlson, acérrimo crítico del asedio estadounidense a Irán y del alineamiento con un “criminal de guerra” como el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, reveló este fin de semana que la CIA estaba interfiriendo ilegalmente en su correpondencia privada y que el Gobierno de Donald Trump preparaba un caso de lawfare contra él por “traición a la patria”. Carlson, al igual que los republicanos Thomas Massie, Rand Paul y Marjorie Taylor Greene, rompió con Trump hace un tiempo por discrepancias en cuanto a su política exterior y por el hecho de que el presidente fuese nombrado 38 mil veces en el caso Epstein. Pero el sábado, en una de sus columnas para The Tucker Carlson Show, fue aún más allá al declarar que la CIA estaba espiando sus mensajes privados y trabajando para armar un caso falso contra él en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, utilizando comunicaciones que él mantuvo con funcionarios y líderes iraníes antes del estallido de la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero. VER NOTA VER +

Live Blog Post Hay fecha para el juicio contra la argentina acusada de racismo en Brasil El próximo 24 de marzo comenzará el juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina retenida en Brasil tras protagonizar un incidente calificado como racismo. La joven enfrentará a la Justicia en Río de Janeiro luego de que se viralizara un video donde realizaba gestos de primates a los empleados de un local gastronómico en Ipanema. Actualmente, la ciudadana oriunda de Santiago del Estero cumple arresto domiciliario desde hace más de dos meses. El caso tramita bajo la figura penal de "injuria racial", un delito que el código brasileño castiga de manera estricta y que no admite acuerdos de suspensión de juicio. VER +

Live Blog Post La industria metalúrgica sigue en rojo Febrero volvió a mostrar números preocupantes para la actividad en la industria metalúrgica, que ya no ve la luz al final del túnel: El sector registró una caída interanual del 10,3% y un retroceso mensual del 1,9% respecto de enero, según el informe mensual de ADIMRA, que señala que el nivel de utilización de la capacidad instalada, se ubicó en apenas el 40,2%, esto es, el registro más bajo de los últimos cuatro años. Y en lo poco que va del año, la baja acumulada en el sector ya alcanza el 8,2%. Ante el dato, el presidente de la cámara metalúrgica, Elio Del Re, sentenció: "La actividad metalúrgica profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo". VER NOTA VER +

Live Blog Post AdorniGate: Del pedido de disculpas a un tuit El Jefe de Gabinete descartó la interna en el Gobierno entre Santiago Caputo y Karina Milei. Por medio de sus redes sociales, desmintió una noticia considerando que es "fake y malicioso". VER POSTEO EN X VER +

Live Blog Post Oscar Zago fue crítico con el viaje del Jefe de Gabinete: "El peor camino" "Si para combatir a tu enemigo te comportas de la misma manera, utilizas el peor camino", así analizó Oscar Zago, diputado del MID. "El peor viaje fue el de Punta del Este porque no me sirvieron las declaraciones del Jefe de Gabinete", consideró. VER +

Live Blog Post Las capturas de Mauricio Novelli complicaron al Presidente La Comisión Investigadora parlamentaria del caso $Libra dará una rueda de prensa este lunes 16/3, pero antes el diputado Maximiliano Ferrado adelantó que hubo “manejo de información privilegiada” tras las capturas de anotaciones del teléfono de Mauricio Novelli y que “ el presidente mintió”. La Comisión Investigadora parlamentaria del caso $Libra brindará una conferencia de prensa este lunes 16/3 a las 16 tras la aparición de nuevas informaciones surgidas en la pesquisa. Apareció un "paper" del lobista Mauricio Novelli donde menciona un presunto acuerdo por US$ 5 millones vinculado al apoyo del presidente Javier Milei al criptoactivo. El estratégico material fue recuperado por peritos del Ministerio Público Fiscal tras un intento de ser borrado por parte del citado trader. VER NOTA VER +

Live Blog Post Era libertaria: Se estanca (y cae) el mercado del trabajo La situación laboral en Santa Fe y sus principales aglomerados urbanos (Gran Rosario y Gran Santa Fe) muestra una dinámica de estancamiento o leve caída a nivel provincial hacia fines de 2025, seguida de una recuperación mensual en los centros urbanos al inicio de 2026. Así lo revelan el Informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA) en base a empleos que aportan al sistema previsional, y el informe de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que lleva adelante el ministerio de Capital Humano de la Nación. Los datos a diciembre de 2025 según el SIPA, revelan la provincia contaba en diciembre con 511,6 mil trabajadores asalariados, una caída del 0,1% respecto a noviembre, manteniendo una tendencia negativa persistente, ya que en octubre también había registrado una baja del 0,3% La variación interanual en comparación con diciembre de 2024, señala que el nivel de empleo asalariado privado en la provincia se contrajo un 0,2% VER +

Live Blog Post El precio del petróleo en medio de la escalada bélica Los precios internacionales del petróleo comenzaron la semana en niveles cercanos a los 100 dólares por barril, mientras empieza a concretarse la liberación de crudo desde las reservas estratégicas de más de 30 países para intentar contener la suba. El crudo Brent crude oil, referencia para Europa, registra una leve suba del 0,13% y cotiza en torno a los 103,28 dólares por barril. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), principal referencia en Estados Unidos, cae 1,66% y se ubica en 97,07 dólares por barril. Pese a estas variaciones diarias, ambos indicadores acumulan un fuerte incremento en lo que va de 2026, con una revalorización superior al 60%. El alza del crudo está estrechamente vinculada con la escalada del conflicto en Medio Oriente, que generó preocupación en los mercados energéticos por posibles problemas en el abastecimiento global. Uno de los principales focos de tensión es el Estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por donde circula una parte clave del comercio mundial de petróleo. Las restricciones y bloqueos en esa zona reducen la capacidad de transporte del crudo y presionan al alza los precios internacionales. Frente a este escenario, varios países comenzaron a liberar barriles de sus reservas estratégicas con el objetivo de amortiguar el impacto de la crisis en los mercados energéticos y evitar nuevas subas abruptas en el precio del petróleo. VER +

Live Blog Post Triste adiós: Murió Marcelo Araujo, la voz ícono del fútbol Este lunes a la mañana se confirmó que a los 78 años, murió Marcelo Araujo, uno de los icónicos relatores de fútbol de la historia de la televisión nacional. Durante más de dos décadas, formó una dupla inolvidable junto a Enrique Macaya Márquez al frente de la histórica pantalla de Fútbol de Primera. VER +

Live Blog Post Otro dolor de cabeza para Javier Milei Comenzó este lunes (16/3) un nuevo paro de los docentes universitarios por una recomposición salarial, se trata de uno de los sectores que complicaron a Javier Milei el año pasado y cuyo conflicto terminó con una ley que vetó pero que revirtió el Congreso y ahora no se cumple. Las dos federaciones nacionales universitarias más grandes Conadu Histórica y Conadu comenzaron este lunes un paro en dos etapas: desde hoy y hasta el 21 de marzo y desde el 23 al 30. Pero los docentes de la UBA decidieron una huelga “por tiempo indeterminado” en reclamo de un 55,4% de aumento salarial según la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795. VER NOTA VER +

Live Blog Post La jornada arrancó con aumentos en el AMBA Desde este lunes 16 de marzo rige un nuevo aumento en el precio de los pasajes en las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El incremento del 7,6% lleva el boleto mínimo de $650 a $700. La modificación tarifaria impacta en el bolsillo de millones de usuarios que utilizan los servicios que cruzan tanto la avenida General Paz como el Riachuelo en uno y otro sentido entre la Ciudad y el Conurbano bonaerense. El incremento reduce la brecha tarifaria existente en el AMBA entre estas líneas nacionales que enlazan la Capital Federal con sus alrededores, y las que circulan exclusivamente dentro de cada una de las jurisdicciones. Actualmente, en el caso de las unidades que solo circulan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el viaje más corto cuesta $681,85, mientras que en la provincia de Buenos Aires el pasaje más económico se ubica en $832,57. VER +

Live Blog Post Riesgo "O": Escala la tensión en Medio Oriente La escalada militar en Medio Oriente ya golpea a los mercados energéticos, pero economistas y analistas advierten que el impacto inflacionario podría ir mucho más allá del petróleo. La interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz amenaza con desatar una nueva ola de inflación global al afectar insumos clave como fertilizantes, gas natural e incluso helio, según Politico.com. El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es una arteria crítica del comercio internacional. Por allí transita cerca del 20% del petróleo mundial y una parte importante del gas natural licuado, lo que explica por qué cualquier interrupción genera una reacción inmediata en los mercados energéticos. VER NOTA VER +

Live Blog Post La causa $LIBRA vuelve a ser foco de atención (¿con Yanina Latorre?) En la investigación judicial $Libra fue mencionada Yanina Latorre ya que Mauricio Novelli habría coordinado con ella campañas de promoción en redes sociales. Las conversaciones filtradas por la periodista de espectáculos Fernanda Iglesias habrían ocurrido a poco de asumir Javier Milei la presidencia de la Nación: el intercambio entre “Yani” y “Mau” correspondería a la esposa de Yanina Latorre y a Mauricio Novelli. En el diálogo, ambos acordaron la publicación de 3 historias de Instagram pagas, con guion incluido. “¿Te querés ganar $5.000 en 5 minutos? Lo único que tenés que hacer es crearte una cuenta en Binance y verificar la cuenta usando este link” decía el texto enviado por el trader que comprometió al Jefe de Estado. VER NOTA VER +

Live Blog Post Un "León" al borde del abismo La investigación judicial por la criptomoneda $LIBRA sumó en las últimas horas un nuevo elemento de polémica porque la querella encabezada por el abogado Martín Romeo, junto a Agustín Drombala, aseguró haber detectado mensajes que indicarían que el asesor cripto Mauricio Gaspar Novelli habría tenido acceso o manejo de redes sociales del presidente Javier Milei. Según sostuvo la querella, el hallazgo surge de conversaciones que formarían parte del material analizado por el equipo jurídico en el marco de la causa. En esos chats aparecen intercambios entre Novelli —identificado como “Mau (owner)”— y otros integrantes de un grupo vinculado al mundo cripto. El escándalo parecía adormecido. O, mejor dicho, lo durmió un sector de Comodoro Py, sede de parte de la justicia federal que arbitrariamente elige qué, cuándo y a quién investigar. Esa voluntad despótica no pudo evitar la filtración del peritaje telefónico a uno de los protagonistas de la criptoestafa $LIBRA, lo que abrió una catarata de datos que, de corroborarse, podrían colocar a Milei al borde del abismo. VER +

Live Blog Post Segunda visita del Presidente a Córdoba en lo que va del año Con la de hoy, será la segunda visita de Javier Milei a Córdoba en lo que va de 2026. La anterior fue en enero, cuando participó del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. Además, en la Bolsa de Comercio, el Presidente ya había estado en septiembre de 2025, durante el aniversario de la institución, y previamente en diciembre de 2024, en la inauguración de la nueva sede. VER +

Live Blog Post Javier Milei regresa a la agenda local La agenda de Javier Milei retomará tonos locales tras varios días abocado al contexto internacional. Con la presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba programada para el mediodía de este lunes, el presidente se pondrá en frente de un sector del empresariado cordobés junto a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La presencia del funcionario en el viaje presidencial no es más que un acto de apoyo luego de la fuerte polémica que lo envolvió luego de un viaje controversial a Nueva York, Estados Unidos, en una comitiva que incluyó a su esposa Bettina Angeletti. Tras su disculpas públicas, el ex vocero presidencial quedó seriamente debilitado en la interna oficial y como objeto directo de las críticas opositoras. VER NOTA VER +

Live Blog Post Un "error" que le costó caro a Manuel Adorni (y al Gobierno) A una semana del enorme escándalo por la inclusión de su esposa en la comitiva oficial que viajó junto al presidente Milei a Estados Unidos, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni ratificó que su mujer fue autorizada a formar parte del vuelo. “Fue una mala decisión, una pésima decisión, más allá de que no generó ni un dólar de gasto para el Estado, yo no advertí el error y por eso pido disculpas”. VER NOTA VER +

Live Blog Post 'Deslomarse' hizo historia La sociedad argentina eligió a Javier Milei amparada en el absurdo "el pueblo nunca se equivoca", tontería reiterada una y otra vez en la historia universal. La Libertad Avanza es un partido político surgido en el gobierno pero heredero de un frente electoral que lideró el hoy Presidente... con muchas ayudas imprescindibles para superar sus propios exabruptos sobre venta de órganos, portación de armas, reivindicación de los evasores, destrucción del BCRA, y otras triquiñuelas. Pero ya en la gestión, que ya acumula más de 27 meses, no abundan los auxilios porque la mayoría de aquellos llegaron desde el peronismo para impedir que avanzara Patricia Bullrich (con o sin Mauricio Macri, en su frustración el hijo de Franco confunde a todo el mundo). VER NOTA VER +

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