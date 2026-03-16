Los 'errores' cuestan caros: Javier Milei entre Manuel Adorni y $LIBRA

Javier Milei aterrizó en Argentina tras su gira internacional con una misión clara: cerrar filas en torno a su jefe de Gabinete. Lejos de soltarle la mano tras el polémico viaje, ratificará su apoyo a Manuel Adorni mostrándose junto a él en actividades de alto perfil político. Mientras continúa el silencio por el caso $LIBRA.
Crece la desaprobación a la gestión Milei
El último relevamiento de QSocial Big Data reveló un importante desgaste de la percepción sobre la gestión Javier Milei con una desaprobación del 72% en el GBA y 55% en la CABA. También se nota un agotamiento en la sociedad sobre la disposición al “sacrificio” económico del ajuste donde un 40% ya cree que “ no valdrá la pena”.
“Los indicadores de clima social reflejan un cambio de humor en la ciudadanía: la desaprobación a la gestión de Javier Milei alcanza el 72% en el GBA y el 55% en CABA a la vez que crece el rechazo a las políticas del oficialismo”, destacó QSocial en su informe del QMonitor conocido este lunes (16/3).
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