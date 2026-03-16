Europa ha empezado a desconfiar de las intenciones de Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán, a los que muchos de ellos además catalogan como patrocinador del terrorismo chiita, y h a decidido no enviar embarcaciones para la misión de escolta solicitada por Washington y Tel Aviv para el Estrecho de Ormuz, donde Teherán mantiene un bloqueo que intenta asfixiar el suministro occidental de crudo, a sabiendas de que por allí fluye el 30% del petróleo global.
CONFLICTO AJENO
Europa, Japón e India se largan en estampida de la guerra contra Irán: "No es nuestra"
Italia, Alemania, India, Japón, Francia, España y Reino Unido acaban de decirle a Trump y Netanyahu que la guerra contra Irán no es suya: rechazaron unirse en el despliegue militar en el Golfo. Teherán decidió restringir el paso en Ormuz solo de embaraciones de Tel Aviv y Washington.
El portavoz del canciller alemán Friedrich Merz ha informado que Alemania se mantiene al margen de la guerra y ha dicho que “esta no es la guerra de la OTAN”, mientras que el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, ha afirmado que su país no se verá arrastrado a un conflicto ajeno. Del mismo modo, Australia y Japón, al igual que los británicos y alemanes, han descartado enviar buques de guerra a la misión de escolta en el Estrecho de Ormuz, pese a la petición de Estados Unidos; España ha mantenido con firmeza su postura de negarle a Trump el acceso a las bases militares españolas; e Italia ha retirado sus tropas de la base de Camp Singara en Erbil (región del Kurdistán iraquí).
“Esta no es la guerra de la OTAN. La OTAN es una alianza para defender la zona de la alianza”, declaró un portavoz de Friedrich Merz, el canciller alemán, y criticó a el presidente de Estados Unidos por no haber consultado con los estados miembros de la Alianza Atlántica si estaban de acuerdo con esta guerra:
En esa misma línea de mantenerse al margen del conflicto con Irán, el primer ministro británico Keir Starmer se ha negado en las últimas horas a enviar buques de guerra del Reino Unido para ayudar a Estados Unidos e Israel a reabrir el Estrecho de Ormuz, aunque ha desplegado el destructor HMS Dragon al Mediterráneo oriental para proteger la base de la OTAN en Chipre frente a los misiles de fabricación iraní que fueron lanzados contra la base.
En una conferencia al mediodía en Downing Street, el primer ministro británico ha declarado que "Gran Bretaña no se verá envuelta en una guerra a gran escala con Irán", al mismo tiempo que ha asegurado que desea que el conflicto en Medio Oriente termine "lo antes posible".
“Cuanto más se prolongue, más peligrosa se volverá”, ha precisado, y ha aseverado que mantendrá su postura de que Reino Unido no participe en la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Teherán, después de que Donald Trump lo criticara por negarse a unirse a los ataques.
“Si bien tomaremos las medidas necesarias para defendernos a nosotros mismos y a nuestros aliados, no nos veremos involucrados en una guerra a gran escala”, ha comentado, adoptando una postura análoga a la de Francia, que, aunque mantendrá su fragata y su portaviones en el Mediterráneo oriental por motivos de defensa, no participará en la misión en Ormuz.
“No. El grupo de ataque de portaaviones francés permanece en el Mediterráneo oriental. La postura de Francia no ha cambiado: defensiva y protectora. Dejen de sembrar el pánico”, ha afirmado del mismo modo el Ministerio de Exteriores francés en su cuenta ‘Respuesta francesa’ en X (antes Twitter), creada para responder a informaciones falsas en redes sociales.
En consonancia con Starmer, el gobierno de Japón bajo el liderazgo de la primera ministra de ultraderecha Sanae Takaichi, ha divulgado que su país no tiene previsto enviar embarcaciones de guerra para escoltar a los buques en Ormuz, luego del pedido de Trump a sus aliados europeos de que protegieran a los petroleros que transitan por ese estrecho.
"No hemos tomado ninguna decisión sobre el envío de buques de escolta. Seguimos analizando qué puede hacer Japón de forma independiente y qué se puede hacer dentro del marco legal", ha declarado Takaichi ante el parlamento.
También Italia, bajo la gobernanza de la primera ministra conservadora Giorgia Meloni, ha estado evacuando a sus tropas desplegadas en la base de Camp Singara, en Erbil (región del Kurdistán iraquí), después de que un dron Shahed de fabricación iraní impactara el jueves en la instalación donde se encuentra un contingente de militares italianos.
“Ya hemos traído de vuelta a Italia a 102 personas desde esa misión, hemos trasladado unas 40 a Jordania y, para los demás, ya se estaba planificando el regreso, lo cual no es fácil porque no es posible enviar un avión, por lo que debe hacerse por tierra, probablemente a través de Turquía”, ha detallado el Ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto.
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