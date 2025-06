El Pentágono confiesa: Fabricó la conspiración ovni del Área 51 para ocultar armas secretas

El experimento que salió mal

La realidad resultó ser aún más escalofriante que la ficción. Lo que Salas presenció fue una prueba fallida de pulso electromagnético diseñada para evaluar la resistencia de los silos nucleares estadounidenses ante un ataque soviético. Como el experimento fracasó estrepitosamente, los funcionarios decidieron mantener en secreto esta vulnerabilidad crítica.

La Fuerza Aérea llegó al extremo de crear unidades falsas como "Yankee Blue", supuestamente dedicadas a investigar aeronaves extraterrestres. Estos briefings incluían órdenes estrictas de silencio absoluto, y muchos militares nunca descubrieron que todo era una farsa elaborada.

El Pentágono finalmente prohibió estas prácticas recién en 2023, prometiendo mayor transparencia en un informe programado para fin de año.

Cuando los civiles quisieron tomar el Área 51

La fascinación pública por el Área 51 alcanzó su punto máximo en 2019, cuando Matty Roberts, un joven de California, creó como broma un evento de Facebook llamado "Storm Area 51, They Can't Stop All of Us". Lo que empezó como una ocurrencia se transformó en un fenómeno viral que atrajo más de 2 millones de personas interesadas en asaltar la base militar.

Roberts confesó posteriormente que "lo publiqué el 27 de junio y era como una broma. Esperó como tres días con 40 personas, y luego despegó completamente, de la nada". El creador del evento llegó a expresar temor de que agentes gubernamentales tocaran su puerta, especialmente después de que Facebook eliminara la página por violar sus "estándares comunitarios".

La realidad superó las expectativas más modestas, tal y como informó The Wall Street Journal. Pese a que millones respondieron al evento de Facebook, las autoridades de Nevada reportaron que solo unas 40 personas se congregaron en las puertas antes de ser dispersadas por las fuerzas del orden. Cinco personas fueron arrestadas durante los días del evento, principalmente por traspaso de propiedad, mientras que miles más participaron en festivales temáticos organizados en el desierto de Nevada.

