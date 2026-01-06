"Micro-escapadas" de verano: excursiones de menos de 4 horas que salvan la temporada

image Bodegas en Mendoza. (Foto: Civitatis).

Verano de cultura y naturaleza

En Argentina, las micro-escapadas más demandadas durante el verano combinan identidad urbana, aire libre y cercanía. Buenos Aires se mantiene como uno de los grandes polos de atracción, tanto para turistas nacionales como internacionales.

Entre las experiencias más solicitadas se destacan:

Free tour por Buenos Aires, una de las actividades más populares por su duración, accesibilidad y valor cultural.

Excursiones al Delta del Tigre, que incluyen paseos en barco por los canales y visitas a mercados locales, ideales para una escapada de medio día.

City tour por Buenos Aires en autobús turístico, pensado para quienes desean una visión general de la ciudad en pocas horas.

También, las visitas guiadas por barrios emblemáticos como La Boca, San Telmo o Recoleta. Además, destinos como Córdoba, Bariloche y Mendoza también muestran un buen desempeño en excursiones cortas vinculadas a la naturaleza, el vino y la historia local, reafirmando el atractivo de las propuestas de corta duración.

Entre ellas, las de mayor demanda en esta época del año son:

Desde la ciudad de Córdoba, la excursión por las bodegas de Colonia Caroya que ofrece una inmersión a la vitivinicultura de la localidad en menos de cuatro horas.

Desde la ciudad de Bariloche, el tour “degustación de chocolate” brinda un recorrido guiado por una chocolatería con fuerte tradición en la elaboración de este manjar milenario más una cata de chocolates gourmet con especias.

Desde Mendoza, las decenas de visitas a bodegas en menos de medio día son furor esta temporada, así como también las actividades de aventura como una jornada de diversión en el Parque Villavicencio y/o la Tirolina en Embalse Potrerillos.

image Bariloche, un lugar soñado en el sur de Argentina. (Foto: Civitatis).

La tendencia de las micro-escapadas

Estas micro-escapadas permiten a los viajeros experimentar la diversidad del país sin necesidad de recorrer largas distancias ni dedicar varios días al traslado.

“Las micro-escapadas no solo responden a las nuevas demandas de los viajeros, sino que también representan una oportunidad estratégica para el sector turístico. Al requerir menos logística y facilitar una mayor rotación de visitantes, estas experiencias permiten a guías, operadores locales y destinos mantener un flujo constante de actividad durante toda la temporada”, resaltan desde la compañía.

