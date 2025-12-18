El mercado de las criptomonedas atraviesa una sangría cada vez más profunda, con indicadores de estrés extremo y precios que no logran encontrar piso, mientras las acciones tradicionales avanzan con firmeza, tanto en Estados Unidos como en la Argentina. El contraste ya no es marginal: es estructural.
¿FIN DE UNA ERA?
Criptomonedas en sangría y miedo extremo mientras las acciones festejan
El mercado de las criptomonedas atraviesa una sangría cada vez más profunda mientras las acciones tradicionales avanzan con firmeza.
El termómetro del sentimiento marca alerta roja. El índice de Miedo y Codicia cripto cayó a 22 puntos, un nivel asociado a miedo extremo, típico de fases de capitulación. Al mismo tiempo, la llamada temporada de altcoins se desplomó a apenas 17 sobre 100, reflejando una huida casi total del riesgo fuera de Bitcoin.
A esto se suma un dato técnico clave. El RSI promedio del mercado cripto se ubica en 35, en zona de sobreventa, lo que confirma la intensidad de la corrección. Sin embargo, lejos de atraer compradores agresivos, estos niveles están siendo leídos como señal de debilidad persistente y no como oportunidad inmediata.
Los precios acompañan ese diagnóstico. Bitcoin acumula una caída semanal superior al 8%, Ethereum ronda pérdidas del 14% en siete días, mientras que altcoins como Solana, Cardano y Dogecoin retroceden entre 14% y 18% semanal. El índice amplio del mercado cripto vuelve a retroceder con fuerza y consolida una tendencia descendente que ya lleva varias ruedas.
El capital está saliendo del universo cripto, sin distinción entre proyectos grandes o chicos, y la dinámica empieza a parecerse más a una limpieza de posiciones que a una simple corrección técnica.
Wall Street recupera impulso y baja la tensión
En la vereda opuesta, los mercados accionarios tradicionales mostraron una reacción diametralmente distinta. Con Estados Unidos ya cerrado, los principales índices terminaron la rueda en verde. El Nasdaq lideró las subas, seguido por el S&P 500, mientras que el Dow Jones también cerró positivo.
El dato clave fue la fuerte baja del VIX, que retrocedió casi 7%, una señal directa de menor aversión al riesgo. En paralelo, el oro mostró una leve corrección, reforzando la idea de que el mercado está dejando atrás posiciones defensivas para volver a asumir riesgo, pero dentro de activos tradicionales.
El movimiento respondió a expectativas de estabilidad monetaria, menor incertidumbre sobre tasas y una rotación clara hacia equity, especialmente en sectores de crecimiento.
ADRs argentinos, con subas generalizadas
Ese mejor clima global se trasladó con fuerza a los activos argentinos que cotizan en Nueva York. La rueda fue ampliamente positiva y volvió a mostrar que, cuando el apetito por riesgo reaparece, los papeles argentinos funcionan como un vehículo de alto beta.
Los bancos lideraron las ganancias, con avances de entre 7% y 11% en algunos casos. También se destacaron YPF, Central Puerto y Loma Negra, en una jornada donde prácticamente todo el panel cerró en verde.
No hubo noticias locales que expliquen el rally. Fue flujo puro, apalancado en la mejora del humor global y en valuaciones que siguen siendo leídas como bajas en términos históricos.
El Merval acompaña y se recalienta en dólares
En la plaza local, el Merval subió más de 4% en pesos, mientras que el índice medido en dólares avanzó en la misma magnitud. Con un dólar financiero estable, las acciones argentinas recuperaron atractivo táctico, en especial los papeles más líquidos y vinculados a bancos y energía.
El movimiento volvió a mostrar una característica conocida. Cuando Wall Street sube y la volatilidad global cede, el equity argentino responde con fuerza, aun cuando los desafíos macro locales sigan intactos.
Dos mundos que se separan cada vez más
La foto del día deja una conclusión contundente. El mercado está haciendo una elección explícita. Mientras las criptomonedas atraviesan un proceso de ajuste profundo, con indicadores de miedo extremo y pérdidas acumuladas, las acciones tradicionales capturan el flujo.
No se trata solo de precios, se trata de confianza. Hoy el dinero busca regulación, cash flow y previsibilidad, y castiga los activos más especulativos en un contexto de menor liquidez marginal.
