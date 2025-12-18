Criptomonedas en sangría y miedo extremo mientras las acciones festejan

Wall Street recupera impulso y baja la tensión

En la vereda opuesta, los mercados accionarios tradicionales mostraron una reacción diametralmente distinta. Con Estados Unidos ya cerrado, los principales índices terminaron la rueda en verde. El Nasdaq lideró las subas, seguido por el S&P 500, mientras que el Dow Jones también cerró positivo.

image

El dato clave fue la fuerte baja del VIX, que retrocedió casi 7%, una señal directa de menor aversión al riesgo. En paralelo, el oro mostró una leve corrección, reforzando la idea de que el mercado está dejando atrás posiciones defensivas para volver a asumir riesgo, pero dentro de activos tradicionales.

image

El movimiento respondió a expectativas de estabilidad monetaria, menor incertidumbre sobre tasas y una rotación clara hacia equity, especialmente en sectores de crecimiento.

image

ADRs argentinos, con subas generalizadas

Ese mejor clima global se trasladó con fuerza a los activos argentinos que cotizan en Nueva York. La rueda fue ampliamente positiva y volvió a mostrar que, cuando el apetito por riesgo reaparece, los papeles argentinos funcionan como un vehículo de alto beta.

Los bancos lideraron las ganancias, con avances de entre 7% y 11% en algunos casos. También se destacaron YPF, Central Puerto y Loma Negra, en una jornada donde prácticamente todo el panel cerró en verde.

image

No hubo noticias locales que expliquen el rally. Fue flujo puro, apalancado en la mejora del humor global y en valuaciones que siguen siendo leídas como bajas en términos históricos.

El Merval acompaña y se recalienta en dólares

En la plaza local, el Merval subió más de 4% en pesos, mientras que el índice medido en dólares avanzó en la misma magnitud. Con un dólar financiero estable, las acciones argentinas recuperaron atractivo táctico, en especial los papeles más líquidos y vinculados a bancos y energía.

image

El movimiento volvió a mostrar una característica conocida. Cuando Wall Street sube y la volatilidad global cede, el equity argentino responde con fuerza, aun cuando los desafíos macro locales sigan intactos.

Dos mundos que se separan cada vez más

La foto del día deja una conclusión contundente. El mercado está haciendo una elección explícita. Mientras las criptomonedas atraviesan un proceso de ajuste profundo, con indicadores de miedo extremo y pérdidas acumuladas, las acciones tradicionales capturan el flujo.

No se trata solo de precios, se trata de confianza. Hoy el dinero busca regulación, cash flow y previsibilidad, y castiga los activos más especulativos en un contexto de menor liquidez marginal.

La sangría cripto no terminó. Y el rally en acciones, por ahora, sigue teniendo nafta. La sangría cripto no terminó. Y el rally en acciones, por ahora, sigue teniendo nafta.

Otras noticias de Urgente24

Castigo del Gobierno: Denuncian a los controladores aéreos por afectar aeropuertos

Grave caso de amnesia: Habilitaron cupos de exportación de carne a USA para 20.000 toneladas, ¿y las 80.000?

Neumáticos: Crece el conflicto por la fábrica que cerró y despidió a todo su personal

Escándalo en Diputados: PRO denunció pacto LLA-K por reparto de cargos en la AGN