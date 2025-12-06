Politico.com (Axel Springer, ex patrocinado por la CIA) contra Bélgica por Rusia

Christine Lagarde y Ursula von der Leyen Christine Lagarde y Ursula von der Leyen piensan totalmente diferente sobre la cuestión del dinero ruso.

Tras la invasión rusa de Ucrania, se congelaron aproximadamente 300 000 millones de euros en activos estatales rusos en varios países (según la UE , aunque otras estimaciones elevan la cifra aún más). De estos 300 000 millones, 210 000 millones están en poder de la UE, y de estos 180 000 millones, 180 000 millones se encuentran en Bélgica. Allí, el depósito internacional Euroclear conserva valores en los que el Banco Central ruso mantenía sus reservas. Esto significa que Bélgica ha acumulado al menos el 60 % de los activos congelados de Rusia.

Los países occidentales acordaron que Rusia no debería recibir este dinero hasta que ponga fin a la guerra con Ucrania y pague las reparaciones. Pero Rusia no está haciendo ninguna de las dos cosas. Mientras tanto, la economía ucraniana necesita urgentemente fondos, y las autoridades de la UE, que ya están ayudando a Ucrania, intentan encontrar la manera de apoyarla sin imponer una carga adicional a sus contribuyentes. En 2024, la UE comenzó a transferir a Kiev los ingresos por intereses de los activos rusos congelados. Sin embargo, en 2025, esto ya no fue suficiente.

La Comisión Europea propuso entonces la idea de un "préstamo de reparaciones" a Ucrania. Este plan prevé que Europa preste a Ucrania 140.000 millones de euros, garantizados por activos rusos congelados en la UE. Ucrania estaría obligada a reembolsar el préstamo cuando finalice la guerra y Rusia acepte compensar los daños. Tras esto, la Comisión Europea devolvería los fondos a Euroclear y Rusia podría volver a utilizarlos. Sin embargo, la implementación de este plan se ha estancado , principalmente debido a la oposición de Bélgica.

En febrero de 2025, Bart de Wever, alcalde de Amberes y líder del partido nacionalista flamenco N-VA, que bajo su liderazgo se convirtió en la mayor fuerza política del país en el transcurso de 20 años, se convirtió en el nuevo primer ministro de Bélgica.

El abuelo de De Wever fue funcionario de la Unión Nacional del Vlaams, un partido de extrema derecha que colaboró con los nazis durante la ocupación de Bélgica (De Wever calificó la colaboración como "un terrible error"). Su padre era miembro de la Unión Popular, un partido que buscaba la independencia flamenca.

El propio De Wever también abogó constantemente por una mayor autonomía para Flandes y su secesión gradual de Bélgica, pero parece haber suavizado su postura. En enero de 2025, poco antes de asumir el cargo de primer ministro, se declaró dispuesto a liderar el gobierno «si el desarrollo de la autonomía de Flandes no se convierte en un tabú».

De Wever, historiador de formación, siente fascinación por la Antigua Roma, corre maratones y viste trajes inusuales de sastres de Amberes. Tras el estallido de la gran guerra entre Rusia y Ucrania, calificó a Vladimir Putin de «psicópata» y «loco». «Normalmente soy escéptico con las analogías históricas, pero en esta ocasión hay paralelismos genuinos que me preocupan. Putin recuerda a Hitler. Alemania fue humillada tras la Primera Guerra Mundial, Rusia tras la Guerra Fría. En ambos países, emergió un líder autocrático con un objetivo claro: revertir esta humillación. En Alemania, fue Hitler; en Rusia, fue Putin», declaró De Wever en marzo de 2022.

Su antipatía por Putin no le ha impedido oponerse abiertamente a los planes de utilizar los activos rusos congelados en Bélgica. Esto llevó a Politico a describir recientemente a Bélgica (representada por su primer ministro) como "el activo más valioso de Rusia".

El 23 de octubre, los líderes de la UE llegaron a Bruselas para una cumbre con la esperanza de acordar una solución para utilizar activos rusos para un "préstamo de reparaciones" a Ucrania. "Los primeros ministros y presidentes de varios países estaban tan convencidos [de que todo saldría bien] que ya discutían entre ellos sobre cómo gastar el dinero", escribe Politico .

Sin embargo, según la publicación, Bart de Wever les dijo a sus colegas que el riesgo de represalias por parte de Rusia era demasiado alto y que si Moscú demandaba a Bélgica o al depositario Euroclear y ganaba, tendrían que compensarlo por los activos confiscados. De Wever calificó esto de "locura". Su reacción sorprendió a los funcionarios de la Comisión Europea, señala Politico.

De Wever siguió insistiendo en su postura. A finales de noviembre, envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declarando que el plan de "préstamos para reparaciones" provocaría el caos en los mercados financieros de la UE y privaría a Ucrania de la oportunidad de utilizar fondos rusos para la reconstrucción posbélica. "En el caso, muy probable, de que Rusia finalmente no sea reconocida oficialmente como la parte perdedora, exigirá legítimamente, como ha demostrado la historia en otros casos, la devolución de sus activos soberanos", añadió De Wever en la carta.

En declaraciones públicas, enfatizó que Bélgica es leal a sus socios europeos y a Ucrania, pero que "nunca aceptará asumir los riesgos de una operación así en solitario". "No vamos a cargar [a los belgas] con cientos de miles de millones de euros. Ni hoy, ni mañana, ni nunca", declaró de Wever el 3 de diciembre. Euroclear apoya activamente su postura. La directora del depósito, Valérie Urbain, afirmó que el plan de la Comisión Europea es poco realista y demuestra "una falta de comprensión del funcionamiento de Euroclear y los mercados financieros". Urbain no descartó previamente demandar a las autoridades de la UE si confiscan los activos rusos bloqueados en Euroclear.

(...) Von der Leyen espera acordar un plan para utilizar los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania antes de la próxima cumbre de líderes de la UE el 18/12. El canciller alemán, Friedrich Merz, también tiene prisa: como informó Politico, teme que si el plan de "préstamos para reparaciones" fracasa, la carga recaerá sobre los contribuyentes alemanes. (...)".

[email protected] Vikton Orban y Vladimir Putin.

Bélgica no está sola

Bélgica no es el único obstáculo al "préstamo de reparaciones" de Ucrania. El Banco Central Europeo y Estados Unidos también se oponen. Según Politico, en el verano de 2025, funcionarios estadounidenses comunicaron directamente a un representante de la UE su deseo de devolver los activos rusos tras la firma de un acuerdo de paz con Ucrania.

El plan de paz Dmitriev-Whitkoff, que surgió un par de meses después, demostró que Estados Unidos no era reacio a lucrarse con estos activos. Un político europeo anónimo respondió diciendo: "Whitkoff necesita ver a un psiquiatra". Sin embargo, más tarde se supo que fue un representante del Kremlin quien propuso "compartir" con Estados Unidos .

Hungría podría representar otro obstáculo. Los activos rusos en la UE permanecen congelados porque cada 6 meses, los líderes de todos los países de la UE, incluido el primer ministro húngaro Viktor Orbán, simpatizante de Putin, acuerdan extender las sanciones. Si Orbán cambia de opinión, Rusia podría volver a reclamar sus reservas, lo que crearía problemas para Bélgica.

En última instancia, esta tarea podría resultar demasiado compleja incluso para los abogados altamente cualificados de la Comisión Europea. Es incierto que exista una solución legal que eluda el veto de Hungría y las represalias de Rusia, satisfaga a Bélgica y, al mismo tiempo, evite la necesidad de recaudar por adelantado el dinero de los contribuyentes europeos [en caso de que Rusia logre recuperar sus activos], concluye Politico.

Y todavía no hablamos de Eslovenia. Habrá más noticias para este boletín.

