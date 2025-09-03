Apple sacude el mercado con el nuevo iPhone 17 y llega con precios filtrados

Las estimaciones iniciales apuntan a estos rangos:

iPhone 17: desde 899 dólares.

desde 899 dólares. iPhone 17 Plus: desde 999 dólares.

desde 999 dólares. iPhone 17 Pro: desde 1.099 dólares.

desde 1.099 dólares. iPhone 17 Pro Max: desde 1.199 dólares.

De confirmarse estos montos, Apple seguiría apostando por un esquema de precios que ubica al modelo básico como una alternativa "accesible" dentro del segmento premium, mientras que las versiones Pro y Pro Max apuntan a quienes buscan máxima potencia y características exclusivas.

apple iphone 17

Lo cierto es que la presentación del iPhone 17 podría marcar un antes y un después en la historia de Apple, especialmente si logra sorprender a un público cada vez más exigente y acostumbrado a la competencia de otras marcas tecnológicas.

