Apple sacude el mercado con el nuevo iPhone 17 y llega con precios filtrados

Expertos aseguran que Apple prepara cambios estratégicos en su línea de productos para consolidar su liderazgo en el mercado.

03 de septiembre de 2025 - 18:45
La expectativa en torno al nuevo lanzamiento de Apple está en su punto más alto. La compañía estadounidense se prepara para presentar oficialmente el iPhone 17, un dispositivo que, según las filtraciones, llegará con importantes mejoras y precios que ya generan debate en todo el mundo.

Apple: ¿Cuándo será el lanzamiento oficial del iPhone 17?

Apple ya confirmó que esta misma semana presentará al iPhone 17, junto con sus versiones Plus, Pro y Pro Max. El evento será clave para la marca no solo por las novedades en hardware, sino también por la estrategia de distribución global que busca conquistar nuevos mercados con mayor rapidez.

iPhone-17-Pro-Dark-Blue-and-Orange

Según trascendió, Estados Unidos y Europa serán los primeros territorios en recibir el dispositivo. Posteriormente, Apple comenzará a enviarlo a América Latina y Asia, donde la demanda por sus productos sigue creciendo a pesar de la fuerte competencia en el sector de los smartphones.

¿Cuál será el precio del iPhone 17 según las filtraciones?

Aunque Apple no confirmó oficialmente los valores, analistas y portales especializados coinciden en que el iPhone 17 mantendrá precios similares a la generación anterior, con leves ajustes dependiendo del modelo y la capacidad de almacenamiento.

Las estimaciones iniciales apuntan a estos rangos:

  • iPhone 17: desde 899 dólares.
  • iPhone 17 Plus: desde 999 dólares.
  • iPhone 17 Pro: desde 1.099 dólares.
  • iPhone 17 Pro Max: desde 1.199 dólares.

De confirmarse estos montos, Apple seguiría apostando por un esquema de precios que ubica al modelo básico como una alternativa "accesible" dentro del segmento premium, mientras que las versiones Pro y Pro Max apuntan a quienes buscan máxima potencia y características exclusivas.

apple iphone 17

Lo cierto es que la presentación del iPhone 17 podría marcar un antes y un después en la historia de Apple, especialmente si logra sorprender a un público cada vez más exigente y acostumbrado a la competencia de otras marcas tecnológicas.

