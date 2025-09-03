Apple sacude el mercado con el nuevo iPhone 17 y llega con precios filtrados

Apple: ¿Cuándo será el lanzamiento oficial del iPhone 17?
Apple ya confirmó que esta misma semana presentará al iPhone 17, junto con sus versiones Plus, Pro y Pro Max. El evento será clave para la marca no solo por las novedades en hardware, sino también por la estrategia de distribución global que busca conquistar nuevos mercados con mayor rapidez.
Según trascendió, Estados Unidos y Europa serán los primeros territorios en recibir el dispositivo. Posteriormente, Apple comenzará a enviarlo a América Latina y Asia, donde la demanda por sus productos sigue creciendo a pesar de la fuerte competencia en el sector de los smartphones.
¿Cuál será el precio del iPhone 17 según las filtraciones?
Aunque Apple no confirmó oficialmente los valores, analistas y portales especializados coinciden en que el iPhone 17 mantendrá precios similares a la generación anterior, con leves ajustes dependiendo del modelo y la capacidad de almacenamiento.
Las estimaciones iniciales apuntan a estos rangos:
- iPhone 17: desde 899 dólares.
- iPhone 17 Plus: desde 999 dólares.
- iPhone 17 Pro: desde 1.099 dólares.
- iPhone 17 Pro Max: desde 1.199 dólares.
De confirmarse estos montos, Apple seguiría apostando por un esquema de precios que ubica al modelo básico como una alternativa "accesible" dentro del segmento premium, mientras que las versiones Pro y Pro Max apuntan a quienes buscan máxima potencia y características exclusivas.
Lo cierto es que la presentación del iPhone 17 podría marcar un antes y un después en la historia de Apple, especialmente si logra sorprender a un público cada vez más exigente y acostumbrado a la competencia de otras marcas tecnológicas.
Más noticias en Urgente24
Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito
Luis Caputo no encuentra la salida (y hay 'casting' en la City)
La miniserie de 10 episodios que pocos descubrieron y es imperdible
Javier Milei en su laberinto, pero la crisis ya es inocultable
La billetera virtual que destronó a Mercado Pago y todos están usando