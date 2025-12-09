No sólo hepatitis B: La próxima vacuna que estaría en el ojo del huracán en Estados Unidos

Vacuna contra hepatitis B

Por los momentos, el cambio más significativo en el calendario de vacunación en Estados Unidos es el de la vacuna contra la hepatitis B.

El panel ha aprobado cambiar la recomendación de inmunizar a todos los recién nacidos contra la hepatitis B.

Desde 1991 se recomienda aplicar la vacuna contra la hepatitis B, 24 horas después del nacimiento, indican en BMJ.

A ese programa, "se le atribuye haber reducido las infecciones agudas de hepatitis B en niños estadounidenses en un 99% entre 1990 y 2019, previniendo más de 500 000 infecciones infantiles".

Desde la Casa Blanca indican que esta práctica es poco común en la mayoría de los países desarrollados, donde se aplica la vacuna contra la hepatitis B a los recién nacidos que son considerados de alto riesgo de contraer el virus. "Normalmente sólo se recomienda para los recién nacidos de madres que dan positivo en la prueba de la infección".

Es lo que ahora, apunta BMJ, ha recomendado el panel de asesores de los CDC.

"Las nuevas recomendaciones, si bien han suscitado preocupación entre los expertos estadounidenses, coinciden con los procedimientos actuales de vacunación contra la hepatitis B en el Reino Unido", señalan.

La hepatitis B puede llevar a complicaciones a largo plazo como cirrosis, cáncer hígado e insuficiencia hepática.

Vacuna contra la gripe

En ese contexto, también podrían venir cambios en las recomendaciones de la vacuna contra la gripe.

"Las vacunas contra la gripe para niños podrían ser las próximas en la lista de vacunas de la administración Trump", apunta Bloomberg.

Actualmente, Estados Unidos recomienda la vacunación anual contra la gripe a partir de los seis meses, sin embargo, el memorando de Trump, señala que "muchos países similares no recomiendan la vacunación anual contra la gripe como vacunación básica para todos los niños".

Un dato no menor es que, Bloomberg detalla que, los posibles cambios en esta vacuna, ocurren "en un momento en que la temporada de gripe se intensifica en EE. UU., tras una de las más mortíferas registradas".

"En la temporada de gripe 2024-2025, se reportaron 280 muertes de niños por influenza, la mayor cantidad desde el brote de gripe porcina de 2009-2010, según los CDC. Se conocía el estado de vacunación de 208 de esos niños, y una abrumadora mayoría (89%) no estaba protegida, según la agencia. Aproximadamente la mitad de los niños estadounidenses recibieron la vacuna contra la gripe estacional el año pasado, según datos de los CDC", precisan.

Vacuna contra COVID-19

Como antecedente, otra modificación en lo que respecta a la vacunación infantil tiene que ver con la vacuna contra la COVID-19.

La Casa Blanca recordó que, la administración Trump puso fin a la recomendación general de que todos los niños reciban la vacuna contra la COVID-19 y actualizó su recomendación para que se base en la toma de decisiones clínicas compartidas entre pacientes y médicos.

Esto último es algo que se buscaría hacer con otras vacunas del calendario infantil.

--------

Más noticias en Urgente24

Cómo practicar la gratitud para aumentar la felicidad y sentirte mejor en 2026

3 tés buenos para la digestión que los dietistas quieren que tengas a la mano

5 mejores frutas que no le harán daño a tus riñones

Qué pasa en el cuerpo cuando hay mucho calor y cómo mantenerse fresco e hidratado

Olvídate del café: 3 mejores hábitos para aumentar tu energía y que perdure