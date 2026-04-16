Todavía no descubren cómo el PCC iba a desactivar las alarmas en el BBVA

Investigando

Según la investigación, el alquiler de la vivienda en Punta del Este era parte del plan de fuga que tenían preparado los asaltantes para huir del país una vez concretado el asalto al BBVA: no salir de Uruguay desde Montevideo. Se estima que en la preparación del robo ya habían invertido más de US$ 50.000.

La investigación de Lucas Silva y Pablo Manuel Méndez para La Diaria agregó que la banda era integrada por 5 brasileños y 2 paraguayos, que habían alquilado una vivienda en El Pinar (en Canelones, a 32 Km. de Montevideo) y eran trasladados todos los días por Fulco hasta la zona del dique seco Mauá (puerto de Montevideo).

Desde allí caminaban hasta el local de Colón y dedicaban toda la jornada a la excavación del túnel.

Ellos no sabían que la policía les hacía un seguimiento por un caso de microtráfico en Neptunia, balneario a 35 minutos de Montevideo, muy de moda.

Una denuncia anónima de septiembre de 2025 había logrado que los investigadores relacionaran a la gente de la vivienda en El Pinar con la gente que ingresaba al local de Ciudad Vieja, alquilado desde julio de 2025.

Inicialmente sospecharon que la banda iba por la sede central del Banco Central, también ubicada en Ciudad Vieja.

Pero la hipótesis del atraco al BBVA ya era una hipótesis policial desde noviembre 2025 y los controles se intensificaron durante la noche del 24/12/2025 y del 31/12/2025, creyendo que podían utilizar la distracción de las fiestas para ejecutar el golpe.

tunel-robo-scaled Un acceso al túnel investigado en Ciudad Vieja, Montevideo.

Túneles

Los túneles hacia bóvedas tienen historia:

El 13/01/2006 una banda robó una sucursal del Banco Río en Martínez (San Isidro / PBA / Argentina). Famoso el mensaje que dejaron los ladrones: "En Barrio de ricachones/sin armas ni rencores/ es solo plata y no amores".

una banda robó una sucursal del Famoso el mensaje que dejaron los ladrones: "En Barrio de ricachones/sin armas ni rencores/ es solo plata y no amores". En agosto de 2024 , se descubrió un sofisticado túnel de más de 150 metros en San Isidro (PBA / Argentina), diseñado para robar la bóveda del Banco Macro, pero frustrado tras la denuncia de un repartidor.

, se descubrió un sofisticado túnel de más de 150 metros en San Isidro (PBA / Argentina), diseñado para robar la bóveda del Banco Macro, pero frustrado tras la denuncia de un repartidor. En diciembre de 2025, durante el feriado por la Navidad, una banda de delincuentes utilizó un túnel para robar 30 millones de euros de cajas de seguridad en una sucursal del banco Sparkasse (Gelsenkirchen / Renania del Norte-Westfalia / Alemania).

La policía uruguaya coordinó con la Prefectura Naval y la Marina para bloquear esos días de festejos una posible salida en alguna embarcación desde la zona portuaria. Pero nada sucedió.

En febrero 2026 se encontraron filmaciones en las que uno de los integrantes del grupo abría una caja de seguridad dentro del BBVA.

Los policías detectaron el ingreso de varias cajas al local y la fiscalía pidió el allanamiento en el marco de una investigación por estupefacientes.

Entonces se lanzó el operativo, que ejecutaron la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, con apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales, Bomberos y Policía Científica, que lograron la detención de 11 personas, de las cuales 10 fueron imputadas por la Justicia.

Al ingresar, encontraron el túnel de 200 metros que utilizó la infraestructura de los canales pluviales de la época colonial para acercarse al BBVA, donde 1 de los imputados ya tenía 2 cofres (lo que le permitía ingresar al banco).

El PCC

2 de ellos eran miembros del PCC con varios antecedentes penales:

Raimundo de Souza Pereira , de 61 años, condenado por el intento de robo al banco Banrisul, en Porto Alegre, en 2006, cavando un túnel en el centro histórico de la ciudad, y por el asalto al Banco Central de Fortaleza en agosto de 2005, también con excavación de un túnel de 80 metros. De Souza había sido detenido en abril de 2017 por la construcción de otro túnel, de 2 kilómetros de largo y 4 metros de profundidad en la Barra da Funda, en Sao Paulo.

, de 61 años, condenado por el intento de robo al banco Banrisul, en Porto Alegre, en 2006, cavando un túnel en el centro histórico de la ciudad, y por el asalto al Banco Central de Fortaleza en agosto de 2005, también con excavación de un túnel de 80 metros. De Souza había sido detenido en abril de 2017 por la construcción de otro túnel, de 2 kilómetros de largo y 4 metros de profundidad en la Barra da Funda, en Sao Paulo. Eduardo Félix Farias, quien participó en el asalto de un banco en Sao Paulo en 1996 y el atraco del Banco do Brasil en 2001.

Según La Diaria:

"Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que otro uruguayo, Álvaro Quiroga Cadenasso, tenía contactos más directos con el PCC. Quiroga Cadenasso, que operaba en Costa de Oro y tiene antecedentes por una causa de narcotráfico en 2010, logró escapar y se encuentra actualmente prófugo.

En el marco de las investigaciones, se logró identificar que ambos uruguayos viajaron varias veces a la frontera Rivera-Livramento para coordinar acciones con integrantes del PCC que traían “directrices” de jefes de la organización que viven en Sao Paulo.

A ese nivel, señalaron los informantes, los capos del PCC serían socios del uruguayo Sebastián Marset, que estaba al tanto de este posible asalto en Ciudad Vieja. Marset, que está detenido desde marzo en USA, habría ofrecido avionetas para trasladar a los asaltantes y el dinero desde Artigas hasta una finca en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), donde estaba su centro de operaciones."

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